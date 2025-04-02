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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.04.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя
Двое мужчин в Грайворонском округе и еще один в Краснояружском районе Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:06:00+03:00
2025-04-02T19:06:00+03:00
2025-04-02T19:40:00+03:00
белгородская область
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Двое мужчин в Грайворонском округе и еще один в Краснояружском районе Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава области рассказал, что на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево в Грайворонском округе два автомобиля подверглись атакам беспилотников, двое мужчин получили баротравмы и контузии. Ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель. Все пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение."В Грайворонском округе в хуторе Масычево FPV-дрон атаковал автомобиль. Бригада "скорой" на месте оказала необходимую помощь мужчине, который в результате атаки получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму. От предложенной госпитализации он отказался и продолжит лечение в амбулаторных условиях. Кроме того, по уточнённой информации, количество пострадавших в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево увеличилось до двух человек", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что водитель автомобиля, следовавшего за грузовиком, самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму."Ещё один мирный житель ранен от удара дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250328/udar-2007894042.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя
Гладков: в Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Двое мужчин в Грайворонском округе и еще один в Краснояружском районе Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава области рассказал, что на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево в Грайворонском округе два автомобиля подверглись атакам беспилотников, двое мужчин получили баротравмы и контузии. Ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель. Все пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.
"В Грайворонском округе в хуторе Масычево FPV-дрон атаковал автомобиль. Бригада "скорой" на месте оказала необходимую помощь мужчине, который в результате атаки получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму. От предложенной госпитализации он отказался и продолжит лечение в амбулаторных условиях. Кроме того, по уточнённой информации, количество пострадавших в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево увеличилось до двух человек", - написал Гладков
.
Губернатор уточнил, что водитель автомобиля, следовавшего за грузовиком, самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.
"Ещё один мирный житель ранен от удара дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил Гладков.