Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 02.04.2025 (обновлено: 19:40 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ataka-2008971921.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.04.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя
Двое мужчин в Грайворонском округе и еще один в Краснояружском районе Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:06:00+03:00
2025-04-02T19:40:00+03:00
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Двое мужчин в Грайворонском округе и еще один в Краснояружском районе Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава области рассказал, что на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево в Грайворонском округе два автомобиля подверглись атакам беспилотников, двое мужчин получили баротравмы и контузии. Ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель. Все пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение."В Грайворонском округе в хуторе Масычево FPV-дрон атаковал автомобиль. Бригада "скорой" на месте оказала необходимую помощь мужчине, который в результате атаки получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму. От предложенной госпитализации он отказался и продолжит лечение в амбулаторных условиях. Кроме того, по уточнённой информации, количество пострадавших в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево увеличилось до двух человек", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что водитель автомобиля, следовавшего за грузовиком, самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму."Ещё один мирный житель ранен от удара дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250328/udar-2007894042.html
https://ria.ru/20250329/vsu-2008149165.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя

Гладков: в Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Двое мужчин в Грайворонском округе и еще один в Краснояружском районе Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава области рассказал, что на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево в Грайворонском округе два автомобиля подверглись атакам беспилотников, двое мужчин получили баротравмы и контузии. Ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель. Все пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта
28 марта, 11:40
"В Грайворонском округе в хуторе Масычево FPV-дрон атаковал автомобиль. Бригада "скорой" на месте оказала необходимую помощь мужчине, который в результате атаки получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму. От предложенной госпитализации он отказался и продолжит лечение в амбулаторных условиях. Кроме того, по уточнённой информации, количество пострадавших в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево увеличилось до двух человек", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что водитель автомобиля, следовавшего за грузовиком, самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.
"Ещё один мирный житель ранен от удара дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил Гладков.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области
29 марта, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала