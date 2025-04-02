https://ria.ru/20250402/ataka-2008896865.html
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА
Три мирных жителя ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов по автомобилям, госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:32:00+03:00
2025-04-02T14:32:00+03:00
2025-04-02T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов по автомобилям, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ Грайворонский округ. Ранены три мирных жителя. На участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево два автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников. В результате атаки по легковому автомобилю двое мужчин получили баротравмы и контузии. Бригада СМП оказала им необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказались, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи водитель отпущен на амбулаторное лечение, отметил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА
Гладков: в Белгородской области три мирных жителя ранены при атаке дронов