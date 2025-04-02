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В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ataka-2008896865.html
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА
Три мирных жителя ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов по автомобилям, госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:32:00+03:00
2025-04-02T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов по автомобилям, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ Грайворонский округ. Ранены три мирных жителя. На участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево два автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников. В результате атаки по легковому автомобилю двое мужчин получили баротравмы и контузии. Бригада СМП оказала им необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказались, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи водитель отпущен на амбулаторное лечение, отметил глава области.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области три человека пострадали при атаке БПЛА

Гладков: в Белгородской области три мирных жителя ранены при атаке дронов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов по автомобилям, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под ударом ВСУ Грайворонский округ. Ранены три мирных жителя. На участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево два автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников. В результате атаки по легковому автомобилю двое мужчин получили баротравмы и контузии. Бригада СМП оказала им необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказались, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи водитель отпущен на амбулаторное лечение, отметил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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