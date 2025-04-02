https://ria.ru/20250402/arenas-2008756323.html

Эктор Аренас: Колумбия не хочет терять рынок России, трудности преодолимы

Эктор Аренас: Колумбия не хочет терять рынок России, трудности преодолимы - РИА Новости, 02.04.2025

Эктор Аренас: Колумбия не хочет терять рынок России, трудности преодолимы

У Боготы нет точных данных о числе колумбийцев, принимающих участие в конфликте на Украине, известно о примерно 70-80 погибших в рядах ВСУ, заявил посол страны... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:00:00+03:00

2025-04-02T09:00:00+03:00

2025-04-02T09:00:00+03:00

интервью

колумбия

международные отношения

россия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008749769_0:130:1273:846_1920x0_80_0_0_7304503af20049f48291a7e096a3e2a1.jpg

У Боготы нет точных данных о числе колумбийцев, принимающих участие в конфликте на Украине, известно о примерно 70-80 погибших в рядах ВСУ, заявил посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. В интервью РИА Новости дипломат рассказал об интересе Колумбии к российскому рынку, образовательных программах республики для студентов из РФ, а также не исключил участие известного колумбийского артиста в международном музыкальном конкурсе "Интервидение".– Господин посол, хотели бы начать интервью с вопроса о визитах. Планируются ли встречи на высоком уровне между представителями руководства России и Колумбии в ближайшее время? В ноябре прошлого года состоялся визит главы МИД республики в Москву, сейчас в Колумбии новый министр иностранных дел, стоит ли ждать ее визита?– Прежде всего, я хотел бы сказать, что текущий год – это особенный год в отношениях Колумбии и России, исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы хотели бы провести целый ряд различных мероприятий и встреч на высоком уровне. Что касается визитов, у нас запланированы консультации между МИД наших стран, которые проведут заместители министров иностранных дел Колумбии и РФ – Даниэль Авила и Сергей Рябков. Поэтому в конце этого полугодия мы рассчитываем на визит нашего замглавы МИД в Россию. Также в этом году мы ожидаем визит главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова в Колумбию для участия в межправкомисии.– В 2022 году, заступая на свой пост в Москве, вы обозначили увеличение объема колумбийского экспорта в Россию как одну из главных целей для себя. Насколько вырос товарооборот между нашими странами за последние два с лишним года? В каких областях?– К сожалению, из-за текущих всем известных обстоятельств работа сосредоточена на том, чтобы избежать падения экспорта из Колумбии в Россию и в целом двусторонней торговли. С 2022 года по настоящее время экспорт из Колумбии в Россию упал почти на 50% – с 128 миллионов долларов в 2022 году до 65 миллионов долларов в 2024 году. В то же время интерес Колумбии к сохранению двусторонней торговли остается, и мы стараемся показать колумбийским предпринимателям, что есть много возможностей для ведения бизнеса с Россией.Когда текущие трудности будут преодолены, мы сможем восстановить товарооборот, особенно в том, что касается экспорта нетрадиционных товаров. Мы поставляем в Россию замороженную говядину, кофе, цветы, фрукты, модную одежду, в частности, женские купальники. Это очень привлекательный рынок, и мы хотим работать на нем, продвигать наш экспорт, сохранить торговлю и показать, что всегда есть возможности для преодоления текущих конъюнктурных сложностей. Для того чтобы, как только этот кризис будет преодолен, мы могли перейти на новый этап торговых отношений, с более солидными цифрами.– Как вы сейчас решаете проблему логистики и доставки товаров из Колумбии в Россию на фоне санкций?– Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что у нас остается интерес к торговле с Россией. Мы провели много мероприятий, в частности в онлайн-формате, которые позволяют познакомиться с российским рынком и получить доступ к нему. Конечно, есть трудности, связанные с логистикой. Хотя надо отметить, что продукты, которые мы экспортируем в Россию, не затронуты санкциями. Например, морские перевозки остаются доступными, хотя, конечно, с задержками из-за контроля в европейских портах и повышением затрат на страхование. Но это все преодолимые трудности.Для нас важно сохранить соглашения, которых мы достигли с фитосанитарными службами России, в связи с тем, что продукты, которые мы привозим, должны пройти санитарную и фитосанитарную проверки. Это вопрос доверия, которое создается годами. Мы смогли достичь этого доверия с Россией и не хотим терять его. Что касается платежей, существует несколько альтернативных путей через третьи страны, например, Турция, Казахстан, Армения, страны Персидского залива.– Изучаете ли вы новые возможности оплаты, например, использование российской платежной системы "Мир"?– Пока такая возможность не обсуждается.– Вы уже упомянули тему межправкомиссии. Обсуждают ли Богота и Москва возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству? Когда она может начаться?– В ноябре прошлого года в Москве был с визитом занимавший тогда пост главы МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо. Он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, эта встреча была исторической для наших дипломатических контактов на высоком уровне. Министры тогда договорились как можно быстрее возобновить работу межправкомиссии. Последнее заседание состоялось в июне 2019 года, когда в Москву приезжал Карлос Ольмес Трухильо, который тогда был главой МИД Колумбии. Следующее заседание должно пройти в Колумбии. С нашей стороны ее должна возглавить министр иностранных дел страны Лаура Сарабия, она только заступила на эту должность, чуть больше месяца назад. Данная межправкомиссия стоит в ее повестке сейчас. Со стороны России межправкомиссию возглавляет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Я ожидаю, что во втором полугодии данное заседание состоится в Колумбии. Точной даты пока нет.– Хотели бы также затронуть тему БРИКС. Колумбия ранее выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС. Ведет ли Богота переговоры по этому вопросу с Москвой?– Очень важно отметить, что, когда президенты Колумбии и Бразилии Густаво Петро и Лула да Силва встретились в Боготе в прошлом году, президент Петро открыто заявил об интересе республики сблизиться с БРИКС. Это независимый механизм, который ищет новые формы отношений между странами, в особенности в таких сферах как финансы и в целом сотрудничество в различных областях. Наш наставник в этом отношении – Бразилия. Мы много общались с ними по этому вопросу, чтобы узнать, что происходит в БРИКС.Мы внимательно следили за происходящим в БРИКС в прошлом году, когда председательство было у России. Я надеюсь, что в этом году, когда Бразилия председательствует в БРИКС, Колумбия сможет продолжить искать способы взаимоотношений с объединением. Я не могу предсказать, как именно это будет осуществляться.Как вы знаете, БРИКС сейчас обсуждает возможности и формы принятия новых членов, вопросы стран-партнеров и взаимодействие с другими странами и организациями. Я уверен, что Колумбия сохранит свой интерес, и мы будем пытаться сблизиться с БРИКС каждый раз все больше. Есть сфера, в которой мы хотим продвинуться быстрее, чем в других, это связано с вопросами финансирования проектов в рамках БРИКС. В частности, это Новый банк развития БРИКС, который дает возможности получить доступ к источникам финансирования, не являясь при этом страной-членом БРИКС. Я думаю, это очень важно.– Как сейчас обстоит ситуация с сотрудничеством двух стран в военно-технической сфере?– Сотрудничество в ВТС между нашими странами существует уже давно на основе межправительственного соглашения, подписанного в 1996 году. Благодаря этому соглашению Вооруженные силы Колумбии приобрели вертолеты Ми-17. Сейчас их насчитывается 19. Стоит отметить, что за это время вертолеты показали способность к адаптации как к климату, так и к сложным географическим условиям страны. Это не боевые вертолеты, а транспортные, предназначенные для перевозки военных. Есть сложности, связанные с обслуживанием этих вертолетов из-за санкций против отдельных предприятий оборонного комплекса России, а также финансовых структур страны, из-за чего, среди прочих, есть проблемы с платежами. Наши страны поддерживают контакты по данным вопросам.– Хотелось бы затронуть достаточно деликатную тему в отношениях Москвы и Боготы – это колумбийские наемники на Украине. Как мы знаем, некоторые из них были задержаны российским правоохранительными органами. Общается ли посольство Колумбии с представителями российских властей по этой теме? Есть ли данные – сколько колумбийских граждан участвуют в качестве наемников в рядах ВСУ?– Я хотел бы сказать, что для Колумбии тема наемников — это очень деликатный вопрос. В связи с многолетним конфликтом в нашей стране сотрудники полиции, военные, имеют большой опыт и возможности в ведении боевых действий. Когда они заканчивают свою службу в колумбийской армии, они ищут возможности для работы и часто находят их за границей. Также известно, что во всем мире есть агентства, которые помогают в найме иностранных наемников в конфликтах или для внутренней безопасности.К сожалению, мы видим, что много колумбийцев принимают участие в конфликте между Россией и Украиной. Что касается точного числа колумбийцев, принимающих участие в конфликте, его очень сложно узнать. У Украины есть какие-то данные, у России другие цифры. У Колумбии на самом деле не так много информации, так как эта деятельность не поддерживается государством, совсем наоборот, мы это осуждаем.Многие колумбийские граждане погибли в вооруженном конфликте на Украине. Родственники колумбийцев, погибших в рядах ВСУ, всегда обращаются в МИД Колумбии, чтобы узнать информацию о них, когда те пропадают без вести. Мы знаем о примерно 70-80 погибших колумбийцах. Большая часть работы по поиску тел погибших приходится на посольство Колумбии в Польше, по совместительству на Украине. Они занимаются поиском тел пропавших, их репатриацией. Нашим посольствам часто приходится искать колумбийских граждан, когда предполагается, что они могли погибнуть, или их взяли в плен.Есть ряд случаев, когда граждане Колумбии были задержаны российскими властями, и они предстанут перед судом по обвинению в таких преступлениях как наемничество, терроризм, незаконное пересечение российской границы. Поэтому наш консульский отдел в Москве работает с российскими властями, со следственным комитетом, с минобороны, с МИД, чтобы узнать, где находятся наши соотечественники, гарантировать соблюдение их прав и постараться связаться с родственниками. Есть также некоторые случаи, когда наши граждане стали военнопленными. Получение информации о них тогда усложняется.– Позвольте также задать вопрос о галеоне "Сан-Хосе" – корабле испанского флота, затонувшем у берегов Колумбии в 1708 году с грузом драгоценностей. В России есть специалисты, которые занимаются исследованием затонувших судов и поднятием их со дна. С точки зрения колумбийского правительства, могли бы они участвовать в исследовании корабля?– Предложение, мне кажется, хорошее, но сейчас здесь есть некоторые нюансы. Останки корабля мы обнаружили в 2015 году в колумбийских территориальных водах. Там, напротив Картахенского залива он провел примерно 300 лет. Колумбия объявила этот корабль и все связанное с ним культурным и археологическим наследием страны, которое принадлежит колумбийскому народу. Из-за этого начались споры, поскольку вопрос юридически очень сложный.Ведутся долгие и сложные переговоры с Испанией и другими вовлеченными странами, коренными народами Боливии, а также с частными компаниями, которые принимали участие в поисковых и исследовательских работах. Самое главное, чтобы это достояние не оказалось в руках охотников за сокровищами, которые хотят заработать на нем. Мы же хотим, чтобы уважалось историческое наследие, в данном случае – под охраной колумбийских властей. После того, как решится это, было бы замечательно, если бы исследователи из России тоже смогли участвовать так или иначе в исследовании корабля и связанного с ним наследия, если будет принято решение об этом. Дело в том, что он лежит на большой глубине – 600 метров, и проводить работы весьма тяжело и дорогостояще.– Мы знаем, что много колумбийских студентов учатся в России по стипендии, а есть ли стипендии для россиян в Колумбии?– Российское правительство предлагает стипендии для колумбийских студентов, и их число в последние годы значительно выросло – сейчас оно составляет приблизительно 150. Кроме того, многие приезжают учиться в Россию за свой счет, учитывая высокий уровень образования в РФ, а также приемлемую стоимость обучения.Что касается Колумбии, то мы всегда хотим, чтобы студенты из других стран приезжали к нам учиться. У нас нет такого большого числа стипендий, или, например стипендий только для российских студентов. Но у нас есть программы, которые доступны для иностранцев, в том числе для россиян, в которых мы хотели бы, чтобы они принимали участие. Это программы для преподавателей испанского языка, а также есть стипендия Beca Colombia, которая позволяет учиться в различных колумбийских университетах.В этой стипендиальной программе принимают участие университеты из разных регионов и городов страны. Это не только Богота, но также и Медельин, Барранкилья, Санта Марта, Букараманга, Пасто и другие. Мы постараемся рассказывать больше о таких стипендиях для российских студентов, чтобы они приезжали учиться к нам.– Какие культурные мероприятия планирует провести посольство Колумбии в России в этом году?– Культурное взаимодействие – это то, над чем Россия и Колумбия много работают. Мы очень гордимся тем, что наши культурные отношения всегда были на максимально высоком уровне. В Колумбии очень ценят российскую культуру, музыку, балет, литературу. В России также очень любят музыку нашей страны, литературу – мы встретили здесь настоящих исследователей творчества Габриэля Гарсия Маркеса.В этом году у нас запланировано участие колумбийской певицы с ее группой, мы ожидаем, что она приедет в Москву в июле для участия в музыкальном фестивале в Царицыно и Фестивале латиноамериканской и карибской культуры. Мы также пригласим специалиста по теме культурного и нематериального наследия, который расскажет о карнавале "черных" и "белых" в городе Пасто. Также приедут театральные труппы для участия в Международном театральном фестивале Чехова.У нас запланированы литературные мероприятия, а именно проекты, связанные с ролью женщин в литературе. Мы продолжим говорить о влиянии Гарсия Маркеса и Хосе Эустасио Ривера. В прошлом году мы отмечали сто лет публикации романа Ривера "Пучина". У нас будет несколько циклов колумбийского кино, один из них будет посвящен маэстро Серхио Кабрера, одному из самых известных режиссеров нашей страны. Кроме того, планируется фотовыставка.В области гастродипломатии мы с радостью знакомим россиян с колумбийской кухней различных регионов нашей страны. В прошлом году мы устраивали дегустацию нашего кофе и какао, наших самых известных в России продуктов. Хочу отметить, что кофе для колумбийцев – это не просто продукт, это целая традиция.– Говоря о колумбийской музыке, неизвестно еще, кто приедет от Колумбии на музыкальный фестиваль "Интервидение" в Москву?– Насколько я знаю, кто-то от Колумбии приедет для участия в фестивале, но кто именно, пока неизвестно. Будет сюрприз.– Кто-то известный?– Надеемся, что да.

https://ria.ru/20241020/kolumbiya-1978985849.html

https://ria.ru/20250301/sammit-2002500400.html

https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html

колумбия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, колумбия, международные отношения, россия, брикс