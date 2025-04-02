https://ria.ru/20250402/anokhin-2008854505.html
Анохин подписал постановление о допмерах поддержки начинающим медработникам
Анохин подписал постановление о допмерах поддержки начинающим медработникам - РИА Новости, 02.04.2025
Анохин подписал постановление о допмерах поддержки начинающим медработникам
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о подписании постановления на 2025 год о дополнительных мерах поддержки начинающим медицинским работникам,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:14:00+03:00
2025-04-02T12:14:00+03:00
2025-04-02T12:15:00+03:00
смоленская область
василий анохин
здравоохранение
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о подписании постановления на 2025 год о дополнительных мерах поддержки начинающим медицинским работникам, которые приходят работать в учреждения здравоохранения области. "Фельдшерам и медсестрам скорой помощи, начавшим работу в 2024 году, выплатим по 100 тысяч рублей. Врачам, которые приступили к работе в прошлом году по целевому договору, заключенному с областным медицинским учреждением — по 200 тысяч рублей", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что мера поддержки касается практически всех медицинских профилей. Для оформления нужно обращаться в региональный Минздрав, документы будут принимать до 25 октября этого года. Помимо единовременных выплат, в регионе действуют и другие меры поддержки медработников: компенсация за аренду жилья, специальные выплаты на оплату части ипотечного кредита, предоставление служебного жилья и другие, напомнил Анохин. За последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли работать больше 230 молодых врачей, 220 медсестер и фельдшеров. "Мы делаем все необходимое, чтобы наши поликлиники и больницы становились лучше и в каждой из них людей принимали профессионалы", — заключил губернатор Смоленской области.
https://ria.ru/20250401/anokhin-2008769400.html
https://ria.ru/20250331/anokhin-2008507134.html
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василий анохин, здравоохранение
Смоленская область, Василий Анохин, Здравоохранение
Анохин подписал постановление о допмерах поддержки начинающим медработникам
Губернатор Анохин подписал документ о мерах поддержки начинающим медработникам
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о подписании постановления на 2025 год о дополнительных мерах поддержки начинающим медицинским работникам, которые приходят работать в учреждения здравоохранения области.
"Фельдшерам и медсестрам скорой помощи, начавшим работу в 2024 году, выплатим по 100 тысяч рублей. Врачам, которые приступили к работе в прошлом году по целевому договору, заключенному с областным медицинским учреждением — по 200 тысяч рублей", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что мера поддержки касается практически всех медицинских профилей. Для оформления нужно обращаться в региональный Минздрав, документы будут принимать до 25 октября этого года.
Помимо единовременных выплат, в регионе действуют и другие меры поддержки медработников: компенсация за аренду жилья, специальные выплаты на оплату части ипотечного кредита, предоставление служебного жилья и другие, напомнил Анохин. За последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли работать больше 230 молодых врачей, 220 медсестер и фельдшеров.
"Мы делаем все необходимое, чтобы наши поликлиники и больницы становились лучше и в каждой из них людей принимали профессионалы", — заключил губернатор Смоленской области.