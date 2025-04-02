https://ria.ru/20250402/amerikanets-2008808462.html

Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом

Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом - РИА Новости, 02.04.2025

Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом

Пожилой американский турист смог дважды пройти контроль в международных аэропортах с пистолетом для самообороны в чемодане, куда положил его по ошибке, а... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:46:00+03:00

2025-04-02T08:46:00+03:00

2025-04-02T09:17:00+03:00

туризм

гавайи

осака (город)

япония

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_530bd8041ee099f445ef0c50a62eb022.jpg

ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Пожилой американский турист смог дважды пройти контроль в международных аэропортах с пистолетом для самообороны в чемодане, куда положил его по ошибке, а обнаружил лишь в отеле по приезду в японский мегаполис Осака, сообщает в среду телеканал NHK. По данным телеканала, 73-летний американец, прибывший в Японию с Гавайев, добровольно сдался полиции перед посадкой на круизный лайнер в порту расположенного рядом с Осакой города Кобе. Согласно материалам следствия, турист сообщил полиции, что вылетел из аэропорта Гавайев и прибыл в Японию через международный аэропорт Кансай 22 марта. "Пистолет, что был у меня, я носил с целью самообороны и случайно положил его в чемодан. Я понял это лишь тогда, когда заселился в отель в Осаке", - приводит телеканал слова американского туриста в ходе допроса. Американец также уточнил, что выбросил патроны в порту Кобе, так как подумал, что наличие патронов вместе с пистолетом усугубит его вину. При осмотре его багажа в чемодане действительно был найден револьвер, а в мусорном ведре туалета в терминале порта нашли три патрона, о которых говорил турист, добавили в NHK. Телеканал отметил, что мужчина был арестован по подозрению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием. Полиция пытается выяснить, как он смог пройти проверки безопасности в международных аэропортах Гавайев и Кансай с пистолетом в чемодане. В 2019 году 43-летний американец прилетел из Сиэтла в Токио с заряженным автоматическим пистолетом. У него при себе также имелся еще один магазин с патронами. Однако тогда мужчину, который в тот же день должен был лететь из Токио на Окинаву, задержали в самом аэропорту.

https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html

https://ria.ru/20250401/turisty-2008741154.html

гавайи

осака (город)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гавайи, осака (город), япония, в мире