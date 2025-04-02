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Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом - РИА Новости, 02.04.2025
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Туризм
 
08:46 02.04.2025 (обновлено: 09:17 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/amerikanets-2008808462.html
Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом
Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом - РИА Новости, 02.04.2025
Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом
Пожилой американский турист смог дважды пройти контроль в международных аэропортах с пистолетом для самообороны в чемодане, куда положил его по ошибке, а... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:46:00+03:00
2025-04-02T09:17:00+03:00
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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Пожилой американский турист смог дважды пройти контроль в международных аэропортах с пистолетом для самообороны в чемодане, куда положил его по ошибке, а обнаружил лишь в отеле по приезду в японский мегаполис Осака, сообщает в среду телеканал NHK. По данным телеканала, 73-летний американец, прибывший в Японию с Гавайев, добровольно сдался полиции перед посадкой на круизный лайнер в порту расположенного рядом с Осакой города Кобе. Согласно материалам следствия, турист сообщил полиции, что вылетел из аэропорта Гавайев и прибыл в Японию через международный аэропорт Кансай 22 марта. "Пистолет, что был у меня, я носил с целью самообороны и случайно положил его в чемодан. Я понял это лишь тогда, когда заселился в отель в Осаке", - приводит телеканал слова американского туриста в ходе допроса. Американец также уточнил, что выбросил патроны в порту Кобе, так как подумал, что наличие патронов вместе с пистолетом усугубит его вину. При осмотре его багажа в чемодане действительно был найден револьвер, а в мусорном ведре туалета в терминале порта нашли три патрона, о которых говорил турист, добавили в NHK. Телеканал отметил, что мужчина был арестован по подозрению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием. Полиция пытается выяснить, как он смог пройти проверки безопасности в международных аэропортах Гавайев и Кансай с пистолетом в чемодане. В 2019 году 43-летний американец прилетел из Сиэтла в Токио с заряженным автоматическим пистолетом. У него при себе также имелся еще один магазин с патронами. Однако тогда мужчину, который в тот же день должен был лететь из Токио на Окинаву, задержали в самом аэропорту.
https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html
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гавайи, осака (город), япония, в мире
Туризм, Гавайи, Осака (город), Япония, В мире
Американец дважды прошел контроль в аэропортах в Японии с пистолетом

NHK: турист из США дважды прошел контроль в японских аэропортах с пистолетом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир в аэропорту. Архивное фото
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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Пожилой американский турист смог дважды пройти контроль в международных аэропортах с пистолетом для самообороны в чемодане, куда положил его по ошибке, а обнаружил лишь в отеле по приезду в японский мегаполис Осака, сообщает в среду телеканал NHK.
По данным телеканала, 73-летний американец, прибывший в Японию с Гавайев, добровольно сдался полиции перед посадкой на круизный лайнер в порту расположенного рядом с Осакой города Кобе. Согласно материалам следствия, турист сообщил полиции, что вылетел из аэропорта Гавайев и прибыл в Японию через международный аэропорт Кансай 22 марта.
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"Пистолет, что был у меня, я носил с целью самообороны и случайно положил его в чемодан. Я понял это лишь тогда, когда заселился в отель в Осаке", - приводит телеканал слова американского туриста в ходе допроса.
Американец также уточнил, что выбросил патроны в порту Кобе, так как подумал, что наличие патронов вместе с пистолетом усугубит его вину. При осмотре его багажа в чемодане действительно был найден револьвер, а в мусорном ведре туалета в терминале порта нашли три патрона, о которых говорил турист, добавили в NHK.
Телеканал отметил, что мужчина был арестован по подозрению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием. Полиция пытается выяснить, как он смог пройти проверки безопасности в международных аэропортах Гавайев и Кансай с пистолетом в чемодане.
В 2019 году 43-летний американец прилетел из Сиэтла в Токио с заряженным автоматическим пистолетом. У него при себе также имелся еще один магазин с патронами. Однако тогда мужчину, который в тот же день должен был лететь из Токио на Окинаву, задержали в самом аэропорту.
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