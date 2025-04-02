https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008867957.html

Президент Абхазии поблагодарил Россию за поддержку страны

Президент Абхазии поблагодарил Россию за поддержку страны - РИА Новости, 02.04.2025

Президент Абхазии поблагодарил Россию за поддержку страны

Президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на церемонии вступления в должность, поблагодарил Россию за помощь и поддержку и заявил, что республика всецело... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:07:00+03:00

2025-04-02T13:07:00+03:00

2025-04-02T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на церемонии вступления в должность, поблагодарил Россию за помощь и поддержку и заявил, что республика всецело находится на стороне своего союзника. "Мы живем в эпоху перемен – геополитических изменений, которые коснутся всех без исключения. В этих условиях нам как независимому государству необходимо определить свое место в новом мировом укладе, понять нашу роль и цели. Независимость нашей страны – одна из фундаментальных ценностей, которую разделяют все граждане Абхазии. В условиях растущей международной напряженности в мире, в том числе в Закавказье, курс на сохранение и укрепление суверенитета становится все более непростым", - сказал Гунба. Текст выступления президента Абхазии приводит его пресс-служба. Гунба отметил, что Россия взяла на себя фундаментальные обязательства по поддержке суверенитета Абхазии, признав ее независимость в 2008 году. "Военное, экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией обеспечивает безопасность Абхазии, создает условия для развития человеческого капитала, роста благосостояния и уровня образования. Народ Абхазии благодарен руководству Российской Федерации, лично Владимиру Владимировичу Путину за помощь и поддержку, которые на протяжении многих лет оказываются нашей стране. И самое главное - за осуществление многовековой мечты абхазского народа -признание независимости нашего государства", - сказал президент Абхазии. По его словам, в этом году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Гунба назвал этот праздник величайшим событием в мировой истории, ставшим символом мужества, массового героизма, несгибаемой воли к свободе и достойной жизни. "Сегодня, когда Россия ведет борьбу за сохранение своего государственного суверенитета, за установление справедливого мироустройства, Абхазия всецело на стороне своего стратегического союзника. Наши бойцы бок о бок со своими российскими братьями сражаются на фронтах специальной военной операции. Нет сомнений в том, что цели СВО будут достигнуты", - подчеркнул Гунба.

https://ria.ru/20250402/gunba-2008424062.html

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в мире, абхазия, россия, закавказье, бадра гунба