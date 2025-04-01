https://ria.ru/20250401/zyuganov-2008567045.html

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации - РИА Новости, 01.04.2025

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации

Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:41:00+03:00

2025-04-01T09:41:00+03:00

2025-04-01T09:52:00+03:00

леонид зюганов

общество

россия

московская городская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823029183_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_22ccc4a3a277c617f18159ceaed02071.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование.Ранее Telegram-канал Mash писал, что депутата Мосгордумы госпитализировали из-за проблем с почками, он пожаловался на резкую боль в выходные."Да ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе", - прокомментировал агентству Леонид Зюганов распространившиеся сообщения о якобы ухудшении его здоровья.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

леонид зюганов, общество, россия, московская городская дума