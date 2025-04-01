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Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации - РИА Новости, 01.04.2025
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09:41 01.04.2025 (обновлено: 09:52 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/zyuganov-2008567045.html
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации - РИА Новости, 01.04.2025
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации
Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:41:00+03:00
2025-04-01T09:52:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование.Ранее Telegram-канал Mash писал, что депутата Мосгордумы госпитализировали из-за проблем с почками, он пожаловался на резкую боль в выходные."Да ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе", - прокомментировал агентству Леонид Зюганов распространившиеся сообщения о якобы ухудшении его здоровья.
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леонид зюганов, общество, россия, московская городская дума
Леонид Зюганов, Общество, Россия, Московская городская дума
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов объяснил госпитализацию плановым обследованием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутат Мосгордумы Леонид Зюганов
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что депутата Мосгордумы госпитализировали из-за проблем с почками, он пожаловался на резкую боль в выходные.
«
"Да ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе", - прокомментировал агентству Леонид Зюганов распространившиеся сообщения о якобы ухудшении его здоровья.
 
Леонид ЗюгановОбществоРоссияМосковская городская дума
 
 
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