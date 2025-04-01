https://ria.ru/20250401/zyuganov-2008567045.html
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации - РИА Новости, 01.04.2025
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации
Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:41:00+03:00
2025-04-01T09:41:00+03:00
2025-04-01T09:52:00+03:00
леонид зюганов
общество
россия
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823029183_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_22ccc4a3a277c617f18159ceaed02071.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование.Ранее Telegram-канал Mash писал, что депутата Мосгордумы госпитализировали из-за проблем с почками, он пожаловался на резкую боль в выходные."Да ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе", - прокомментировал агентству Леонид Зюганов распространившиеся сообщения о якобы ухудшении его здоровья.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823029183_0:0:2673:2004_1920x0_80_0_0_f08c2d9d415deeec23c298b3624eb85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид зюганов, общество, россия, московская городская дума
Леонид Зюганов, Общество, Россия, Московская городская дума
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов объяснил госпитализацию плановым обследованием