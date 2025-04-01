https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008556294.html

На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине

На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 01.04.2025

На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине

Мир в конфликте на Украине наступит после отстранения Владимира Зеленского от власти, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:37:00+03:00

2025-04-01T08:37:00+03:00

2025-04-01T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Мир в конфликте на Украине наступит после отстранения Владимира Зеленского от власти, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. "Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — говорится в публикации. Малинен отметил аккаунты президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008557723.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп