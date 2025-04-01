На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине
Профессор Малинен: мир наступит после отстранения Зеленского от власти
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военные
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Мир в конфликте на Украине наступит после отстранения Владимира Зеленского от власти, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — говорится в публикации.
"Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — говорится в публикации.
Малинен отметил аккаунты президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.