Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 01.04.2025 (обновлено: 08:56 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008556294.html
На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине
На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 01.04.2025
На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине
Мир в конфликте на Украине наступит после отстранения Владимира Зеленского от власти, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:37:00+03:00
2025-04-01T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008492698_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_fdfde985a81b80f223b7f7c230e342f9.jpg
МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Мир в конфликте на Украине наступит после отстранения Владимира Зеленского от власти, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. "Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — говорится в публикации. Малинен отметил аккаунты президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008557723.html
https://ria.ru/20250331/gaz-2008030216.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008492698_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_8da8c64d74d2e3c67e5bf4f50e7c2a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Западе назвали радикальное условие для окончания конфликта на Украине

Профессор Малинен: мир наступит после отстранения Зеленского от власти

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Мир в конфликте на Украине наступит после отстранения Владимира Зеленского от власти, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

"Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли, что задумал Зеленский
Вчера, 08:55
Малинен отметил аккаунты президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов
31 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала