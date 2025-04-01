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Литва передала Украине шесть систем ПВО, заявил Зеленский
Литва передала Украине шесть систем ПВО, заявил Зеленский - РИА Новости, 01.04.2025
Литва передала Украине шесть систем ПВО, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что Литва передает Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:54:00+03:00
2025-04-01T22:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Литва передает Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). "Есть новые системы ПВО от Литвы - шесть", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении в Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно системах идет речь и доставлены ли они уже на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, Россия, Литва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Литва передала Украине шесть систем ПВО, заявил Зеленский
Зеленский: Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны