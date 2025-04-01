https://ria.ru/20250401/zelenskij-2008776702.html

Литва передала Украине шесть систем ПВО, заявил Зеленский

Литва передала Украине шесть систем ПВО, заявил Зеленский - РИА Новости, 01.04.2025

Литва передала Украине шесть систем ПВО, заявил Зеленский

Владимир Зеленский утверждает, что Литва передает Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:54:00+03:00

2025-04-01T22:54:00+03:00

2025-04-01T22:54:00+03:00

в мире

украина

россия

литва

владимир зеленский

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003640_0:134:2814:1717_1920x0_80_0_0_b8b911e05af0e01afac7e366701451cd.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Литва передает Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). "Есть новые системы ПВО от Литвы - шесть", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении в Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно системах идет речь и доставлены ли они уже на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989721704.html

украина

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, литва, владимир зеленский, сергей лавров, нато