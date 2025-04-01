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Зеленский анонсировал встречу с представителями узкого круга стран - РИА Новости, 01.04.2025
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22:44 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/zelenskij-2008775965.html
Зеленский анонсировал встречу с представителями узкого круга стран
Зеленский анонсировал встречу с представителями узкого круга стран - РИА Новости, 01.04.2025
Зеленский анонсировал встречу с представителями узкого круга стран
Владимир Зеленский утверждает, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых разместить свой контингент на Украине. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:44:00+03:00
2025-04-01T22:43:00+03:00
украина
россия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых разместить свой контингент на Украине. "Будет встреча в пятницу, будет встреча вживую военных команд нескольких стран, узкий круг стран, тех, кто будет готов разместить контингент. Есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это такая первая глубокая встреча. Думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал всеукраинский телемарафон. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. По его утверждению, их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250401/ssha-2008693436.html
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html
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украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Зеленский анонсировал встречу с представителями узкого круга стран

Зеленский анонсировал встречу с узким кругом стран по контингенту на Украине

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых разместить свой контингент на Украине.
"Будет встреча в пятницу, будет встреча вживую военных команд нескольких стран, узкий круг стран, тех, кто будет готов разместить контингент. Есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это такая первая глубокая встреча. Думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал всеукраинский телемарафон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Согласятся на все условия": Зеленскому пришли плохие новости из США
Вчера, 16:03
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. По его утверждению, их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский выступил с наглым заявлением о "миротворцах"
27 марта, 19:39
 
УкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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