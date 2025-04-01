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Адвокат объяснила, почему составлять завещание даже на небольшое наследство - РИА Новости, 01.04.2025
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02:37 01.04.2025 (обновлено: 03:03 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/zaveschanie-2008536129.html
Адвокат объяснила, почему составлять завещание даже на небольшое наследство
Адвокат объяснила, почему составлять завещание даже на небольшое наследство - РИА Новости, 01.04.2025
Адвокат объяснила, почему составлять завещание даже на небольшое наследство
Споры за наследство, даже небольшое, могут идти в судах годами, поэтому всегда лучше заранее составить завещание, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:37:00+03:00
2025-04-01T03:03:00+03:00
россия
общество
наследство
татьяна кузьминова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Споры за наследство, даже небольшое, могут идти в судах годами, поэтому всегда лучше заранее составить завещание, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова. "По опыту судебной работы, даже если в наследстве лишь один объект для раздела имущества, например, двухкомнатная квартира, споры в суде длятся от полутора лет", - сказала адвокат. По ее данным, споры могут затянуться и на несколько лет. Так, владелец бренда глазированных сырков "Б.Ю. Александров", заболев COVID-19, не успел оставить завещание. Одно из итоговых судебных решений по делу состоялось в январе 2025 года спустя пять лет после смерти Александрова - пять лет судебных инстанций и споров. Как отметила Кузьминова, без завещания, например, успешный бизнес, может перестать быть таковым: пока происходит раздел бизнеса после смерти владельца, им фактически может никто не управлять, и по итогу вместо успешной компании наследники могут получить убыточный бизнес. "Приведу пример: у владельца компании есть взрослые дети от первого брака, которые фактически управляют всеми делами фирмы, есть второй брак и имущество, а также малолетние дети во втором браке, но супруга во втором браке далека от вопросов бизнеса, у нее другие интересы. Внезапно владелец компании - глава семейства умирает, завещания он не оставлял, человек он еще молодой, о смерти не думал. Кому же достанется все имущество в отсутствие завещания… правильно, согласно ст. 1142 Гражданского кодекса РФ - детям и законной супруге", - отметила адвокат. В этом случае женщине, которая никогда не руководила фирмой, придется решать ее дела, при этом вопрос - сможет ли она договориться со взрослыми детьми от первого брака. "Пока будет происходить урегулирование – компанией фактически никто не будет руководить, прибыль снизится и все будут в минусе. То, что создавал годами владелец компании, может рухнуть в один момент. Но, если бы глава семейства составил завещание, в котором определил, что компанию по завещанию получают дети от первого брака, а законной супруге и малолетним детям от второго брака завещается половина прибыли от компании и определен порядок распределения движимого и недвижимого имущества между родственниками. Разумно ли это? Да, справедливо ли это? Тоже да", - подчеркнула Кузьминова. Адвокат отметила, что простое завещание, удостоверенное нотариусом, решает все вопросы, сохраняя баланс интересов всех наследников, и минимизирует судебные споры за наследство.
https://ria.ru/20250204/nasledstvo-1997213239.html
https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html
https://ria.ru/20250212/nasledstvo-1998740858.html
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россия, общество, наследство, татьяна кузьминова
Россия, Общество, Наследство, Татьяна Кузьминова
Адвокат объяснила, почему составлять завещание даже на небольшое наследство

Адвокат Кузьминова посоветовала оставлять завещание даже на небольшое наследство

© Pexels/Ekaterina BolovtsovaДокументы
Документы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Pexels/Ekaterina Bolovtsova
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Споры за наследство, даже небольшое, могут идти в судах годами, поэтому всегда лучше заранее составить завещание, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова.
"По опыту судебной работы, даже если в наследстве лишь один объект для раздела имущества, например, двухкомнатная квартира, споры в суде длятся от полутора лет", - сказала адвокат.
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По ее данным, споры могут затянуться и на несколько лет. Так, владелец бренда глазированных сырков "Б.Ю. Александров", заболев COVID-19, не успел оставить завещание. Одно из итоговых судебных решений по делу состоялось в январе 2025 года спустя пять лет после смерти Александрова - пять лет судебных инстанций и споров.
Как отметила Кузьминова, без завещания, например, успешный бизнес, может перестать быть таковым: пока происходит раздел бизнеса после смерти владельца, им фактически может никто не управлять, и по итогу вместо успешной компании наследники могут получить убыточный бизнес.
"Приведу пример: у владельца компании есть взрослые дети от первого брака, которые фактически управляют всеми делами фирмы, есть второй брак и имущество, а также малолетние дети во втором браке, но супруга во втором браке далека от вопросов бизнеса, у нее другие интересы. Внезапно владелец компании - глава семейства умирает, завещания он не оставлял, человек он еще молодой, о смерти не думал. Кому же достанется все имущество в отсутствие завещания… правильно, согласно ст. 1142 Гражданского кодекса РФ - детям и законной супруге", - отметила адвокат.
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В этом случае женщине, которая никогда не руководила фирмой, придется решать ее дела, при этом вопрос - сможет ли она договориться со взрослыми детьми от первого брака.
"Пока будет происходить урегулирование – компанией фактически никто не будет руководить, прибыль снизится и все будут в минусе. То, что создавал годами владелец компании, может рухнуть в один момент. Но, если бы глава семейства составил завещание, в котором определил, что компанию по завещанию получают дети от первого брака, а законной супруге и малолетним детям от второго брака завещается половина прибыли от компании и определен порядок распределения движимого и недвижимого имущества между родственниками. Разумно ли это? Да, справедливо ли это? Тоже да", - подчеркнула Кузьминова.
Адвокат отметила, что простое завещание, удостоверенное нотариусом, решает все вопросы, сохраняя баланс интересов всех наследников, и минимизирует судебные споры за наследство.
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РоссияОбществоНаследствоТатьяна Кузьминова
 
 
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