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В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата - РИА Новости, 01.04.2025
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10:54 01.04.2025 (обновлено: 11:25 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/zaderzhanie-2008586185.html
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата - РИА Новости, 01.04.2025
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата
Экс-участника одного из украинских нацбатов задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:54:00+03:00
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луганская народная республика
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 1 апр – РИА Новости. Экс-участника одного из украинских нацбатов задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника террористического сообщества", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что житель Новоайдарского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, "состоял в вооруженном формировании, причастном к совершению военных преступлений на территории Донбасса"."Преступник задержан. Следственным органом УФСБ в его отношении возбуждено уголовное дело", - дополнили в ведомстве.Как признается сам задержанный на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ, он был участником одного из украинских нацбатальонов, который дислоцировался в населенных пунктах Половинкино и Рубежное в Донбассе.
https://ria.ru/20250218/lnr-2000157338.html
https://ria.ru/20250218/lnr-1999970824.html
луганская народная республика
россия
украина
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луганская народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, донбасс
Луганская Народная Республика, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Донбасс
В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата

ФСБ сообщила о задержании бывшего участника украинского нацбата в ЛНР

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 апр – РИА Новости. Экс-участника одного из украинских нацбатов задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника террористического сообщества", - сообщили в ведомстве.
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Уточняется, что житель Новоайдарского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, "состоял в вооруженном формировании, причастном к совершению военных преступлений на территории Донбасса".
"Преступник задержан. Следственным органом УФСБ в его отношении возбуждено уголовное дело", - дополнили в ведомстве.
Как признается сам задержанный на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ, он был участником одного из украинских нацбатальонов, который дислоцировался в населенных пунктах Половинкино и Рубежное в Донбассе.
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Луганская Народная РеспубликаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаДонбасс
 
 
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