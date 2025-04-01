https://ria.ru/20250401/zaderzhanie-2008586185.html

В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата

В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата - РИА Новости, 01.04.2025

В ЛНР задержали экс-участника украинского нацбата

Экс-участника одного из украинских нацбатов задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:54:00+03:00

2025-04-01T10:54:00+03:00

2025-04-01T11:25:00+03:00

луганская народная республика

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 1 апр – РИА Новости. Экс-участника одного из украинских нацбатов задержали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника террористического сообщества", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что житель Новоайдарского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, "состоял в вооруженном формировании, причастном к совершению военных преступлений на территории Донбасса"."Преступник задержан. Следственным органом УФСБ в его отношении возбуждено уголовное дело", - дополнили в ведомстве.Как признается сам задержанный на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ, он был участником одного из украинских нацбатальонов, который дислоцировался в населенных пунктах Половинкино и Рубежное в Донбассе.

https://ria.ru/20250218/lnr-2000157338.html

https://ria.ru/20250218/lnr-1999970824.html

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, донбасс