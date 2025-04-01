https://ria.ru/20250401/yugra-2008755260.html
Муниципалитеты Югры получат субсидию на благоустройство сельских территорий
Муниципалитеты Югры получат субсидию на благоустройство сельских территорий - РИА Новости, 01.04.2025
Муниципалитеты Югры получат субсидию на благоустройство сельских территорий
Проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ханты-Мансийского автономного округа будет предоставлена субсидия на общую сумму... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:16:00+03:00
2025-04-01T19:16:00+03:00
2025-04-01T19:16:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/47/1557734757_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_20a2407053aa75fd14d3b1b1995de320.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ханты-Мансийского автономного округа будет предоставлена субсидия на общую сумму более 13 миллионов рублей, сообщает Фонд развития Югры. "Департамент промышленности автономного округа предоставит субсидию в размере 13,6 миллиона рублей проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2025 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что субсидия будет направлена на реализацию восьми отобранных проектов. Три из них - на территории Березовского района, в том числе обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении Светлый и организация освещения автомобильных дорог на территории села Саранпауль, два – в Советском районе, по одному в Кондинском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Решение о распределении между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления в 2025 году субсидии из бюджета региона на благоустройство сельских территорий, было одобрено на заседании правительства Югры. Документ подготовлен в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и соглашения между министерством сельского хозяйства РФ и правительством Югры.
https://ria.ru/20250331/politika-2008508373.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/47/1557734757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eaaffa3cd4a4fd6c4c6420310813f5c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, благоустройство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Благоустройство
Муниципалитеты Югры получат субсидию на благоустройство сельских территорий
Муниципалитетам Югры предоставят субсидию на благоустройство сельских территорий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ханты-Мансийского автономного округа будет предоставлена субсидия на общую сумму более 13 миллионов рублей, сообщает Фонд развития Югры.
"Департамент промышленности автономного округа предоставит субсидию в размере 13,6 миллиона рублей проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2025 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что субсидия будет направлена на реализацию восьми отобранных проектов. Три из них - на территории Березовского района, в том числе обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении Светлый и организация освещения автомобильных дорог на территории села Саранпауль, два – в Советском районе, по одному в Кондинском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах.
Решение о распределении между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления в 2025 году субсидии из бюджета региона на благоустройство сельских территорий, было одобрено на заседании правительства Югры. Документ подготовлен в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и соглашения между министерством сельского хозяйства РФ и правительством Югры.