https://ria.ru/20250401/yugra-2008755260.html

Муниципалитеты Югры получат субсидию на благоустройство сельских территорий

Муниципалитеты Югры получат субсидию на благоустройство сельских территорий - РИА Новости, 01.04.2025

Муниципалитеты Югры получат субсидию на благоустройство сельских территорий

Проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ханты-Мансийского автономного округа будет предоставлена субсидия на общую сумму... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:16:00+03:00

2025-04-01T19:16:00+03:00

2025-04-01T19:16:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

благоустройство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ханты-Мансийского автономного округа будет предоставлена субсидия на общую сумму более 13 миллионов рублей, сообщает Фонд развития Югры. "Департамент промышленности автономного округа предоставит субсидию в размере 13,6 миллиона рублей проектам по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2025 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что субсидия будет направлена на реализацию восьми отобранных проектов. Три из них - на территории Березовского района, в том числе обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении Светлый и организация освещения автомобильных дорог на территории села Саранпауль, два – в Советском районе, по одному в Кондинском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Решение о распределении между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления в 2025 году субсидии из бюджета региона на благоустройство сельских территорий, было одобрено на заседании правительства Югры. Документ подготовлен в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и соглашения между министерством сельского хозяйства РФ и правительством Югры.

https://ria.ru/20250331/politika-2008508373.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, благоустройство