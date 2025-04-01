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США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом - РИА Новости, 01.04.2025
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19:37 01.04.2025 (обновлено: 19:46 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/yemen-2008758620.html
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом - РИА Новости, 01.04.2025
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом
США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам), заявила во вторник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:37:00+03:00
2025-04-01T19:46:00+03:00
йемен
сша
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам), заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Последний раз, когда я стояла на этом подиуме, было более 100 успешных ударов. Сейчас - уже более 200 успешных ударов против хуситов", - сообщила она журналистам на брифинге.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внес в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
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йемен, сша, в мире, иран, дональд трамп
Йемен, США, В мире, Иран, Дональд Трамп
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом

Белый дом: США нанесли более 200 успешных ударов по объектам хуситов в Йемене

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Сане, Йемен
Авиаудар США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам), заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Последний раз, когда я стояла на этом подиуме, было более 100 успешных ударов. Сейчас - уже более 200 успешных ударов против хуситов", - сообщила она журналистам на брифинге.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внес в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ
16 марта, 04:30
 
ЙеменСШАВ миреИранДональд Трамп
 
 
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