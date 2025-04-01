https://ria.ru/20250401/yemen-2008758620.html
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом - РИА Новости, 01.04.2025
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом
США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам), заявила во вторник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:37:00+03:00
2025-04-01T19:37:00+03:00
2025-04-01T19:46:00+03:00
йемен
сша
в мире
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006129971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25ffab2c4f60e1a19c2f9e7648a84919.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам), заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Последний раз, когда я стояла на этом подиуме, было более 100 успешных ударов. Сейчас - уже более 200 успешных ударов против хуситов", - сообщила она журналистам на брифинге.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внес в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html
йемен
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006129971_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0f589728e26429c6e0fcc17628c3e8bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йемен, сша, в мире, иран, дональд трамп
Йемен, США, В мире, Иран, Дональд Трамп
США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом
Белый дом: США нанесли более 200 успешных ударов по объектам хуситов в Йемене