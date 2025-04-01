https://ria.ru/20250401/yemen-2008758620.html

США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом

США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом - РИА Новости, 01.04.2025

США нанесли уже более 200 ударов по хуситам в Йемене, сообщил Белый дом

США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам), заявила во вторник... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:37:00+03:00

2025-04-01T19:37:00+03:00

2025-04-01T19:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам), заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Последний раз, когда я стояла на этом подиуме, было более 100 успешных ударов. Сейчас - уже более 200 успешных ударов против хуситов", - сообщила она журналистам на брифинге.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внес в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".

https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html

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йемен, сша, в мире, иран, дональд трамп