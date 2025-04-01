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Археологические раскопки пройдут в месте возведения Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 01.04.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
12:18 01.04.2025 (обновлено: 14:24 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/yakutiya-2008608564.html
Археологические раскопки пройдут в месте возведения Ленского моста в Якутии
Археологические раскопки пройдут в месте возведения Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 01.04.2025
Археологические раскопки пройдут в месте возведения Ленского моста в Якутии
Летом по заказу группы "ВИС" в Якутии на месте строительства Ленского моста начнутся крупные археологические раскопки, график строительных работ при этом не... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:18:00+03:00
2025-04-01T14:24:00+03:00
республика саха (якутия)
дальний восток
николай макаров
археология
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ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Летом по заказу группы "ВИС" в Якутии на месте строительства Ленского моста начнутся крупные археологические раскопки, график строительных работ при этом не пострадает, сообщил РИА Новости руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров. По словам Макарова, в 2020 году в километре от села Хаптагай Мегино-Кангаласского района Якутии было обнаружено древнее поселение, признанное объектом культурного наследия. Местность находится на территории, где планируется строительство моста через реку Лена, поэтому группа "ВИС" обратилась в региональное управление по охране объектов культурного наследия. "Раскопки на месте строительства Ленского моста планируется провести с начала июня по конец августа. Общая площадь работ составит около 6600 квадратных метров. На сегодня предполагаем, что памятник представляет собой поселение XVIII-XX веков, но есть большая вероятность, что будут находки гораздо старше. Учитывая историческую значимость места, ожидаются интересные находки, такие как бытовые предметы, украшения, строения и многое другое. Очень бы хотелось найти захоронения", - отметил собеседник агентства. Макаров пояснил, что работы не будут тормозить строительство моста, поскольку строительные компании заранее уделяют время для раскопок и ставят их в план. "На раскопках будут задействованы до 50 человек постоянно: это специалисты-археологи и привлеченные работники, в том числе волонтеры", - сказал он. В октябре 2024 года в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лена будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Федеральное финансирование Якутия получит в 2025 году. Завершение строительства запланировано на 2028 год.
https://ria.ru/20250331/nikolaev-2008419020.html
https://ria.ru/20250325/yakutiya-2007094796.html
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дальний восток, николай макаров, археология
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Николай Макаров, Археология
Археологические раскопки пройдут в месте возведения Ленского моста в Якутии

Археологические раскопки проведут на месте строительства Ленского моста в Якутии

© РИА Новости / Радик АмировРаскопки
Раскопки - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Радик Амиров
Раскопки
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ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Летом по заказу группы "ВИС" в Якутии на месте строительства Ленского моста начнутся крупные археологические раскопки, график строительных работ при этом не пострадает, сообщил РИА Новости руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров.
По словам Макарова, в 2020 году в километре от села Хаптагай Мегино-Кангаласского района Якутии было обнаружено древнее поселение, признанное объектом культурного наследия. Местность находится на территории, где планируется строительство моста через реку Лена, поэтому группа "ВИС" обратилась в региональное управление по охране объектов культурного наследия.
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"Раскопки на месте строительства Ленского моста планируется провести с начала июня по конец августа. Общая площадь работ составит около 6600 квадратных метров. На сегодня предполагаем, что памятник представляет собой поселение XVIII-XX веков, но есть большая вероятность, что будут находки гораздо старше. Учитывая историческую значимость места, ожидаются интересные находки, такие как бытовые предметы, украшения, строения и многое другое. Очень бы хотелось найти захоронения", - отметил собеседник агентства.
Макаров пояснил, что работы не будут тормозить строительство моста, поскольку строительные компании заранее уделяют время для раскопок и ставят их в план.
"На раскопках будут задействованы до 50 человек постоянно: это специалисты-археологи и привлеченные работники, в том числе волонтеры", - сказал он.
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В октябре 2024 года в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена.
По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лена будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки.
Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Федеральное финансирование Якутия получит в 2025 году. Завершение строительства запланировано на 2028 год.
 
Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокНиколай МакаровАрхеология
 
 
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