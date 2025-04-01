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При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Таганрога
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Таганрога - РИА Новости, 02.04.2025
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Таганрога
После атаки дрона на Таганрог к медикам обратились двое пострадавших, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-01T23:34:00+03:00
2025-04-01T23:34:00+03:00
2025-04-02T00:54:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. После атаки дрона на Таганрог к медикам обратились двое пострадавших, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет", — написал он.По данным чиновника, возгорание из-за атаки произошло в двух домах: девяти- и семиэтажном.Дома оцепили. Спасатели быстро потушили пожары, заключил Слюсарь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Россия
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Таганрога
Слюсарь: два жителя Таганрога получили легкие ранения при атаках дронов ВСУ