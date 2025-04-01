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При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Таганрога

При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Таганрога - РИА Новости, 02.04.2025

При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Таганрога

После атаки дрона на Таганрог к медикам обратились двое пострадавших, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-01T23:34:00+03:00

2025-04-01T23:34:00+03:00

2025-04-02T00:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. После атаки дрона на Таганрог к медикам обратились двое пострадавших, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет", — написал он.По данным чиновника, возгорание из-за атаки произошло в двух домах: девяти- и семиэтажном.Дома оцепили. Спасатели быстро потушили пожары, заключил Слюсарь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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таганрог, вооруженные силы украины, происшествия, ростовская область, юрий слюсарь , россия