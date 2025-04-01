Рейтинг@Mail.ru
В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 01.04.2025 (обновлено: 20:37 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vsu-2008765346.html
В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА
В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА
Кадры боя украинских военных против российских беспилотников найдены в трофейном смартфоне иностранного наемника, служившего в рядах ВСУ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:30:00+03:00
2025-04-01T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008764920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3c56d2859cb2183eda26c803a601374.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кадры боя украинских военных против российских беспилотников найдены в трофейном смартфоне иностранного наемника, служившего в рядах ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Видео с захваченным смартфоном иностранного наемника, как и обнаруженные в нем кадры боя, переданы в распоряжение РИА Новости. "На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон, предположительно, принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в рядах ВСУ. В памяти найденного телефона сохранилось видео - попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА", - сказал представитель силового ведомства.
https://ria.ru/20250330/prestupnik-2008261435.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Запись с телефона ликвидированного иностранного наемника
Российские военные нашли в телефоне ликвидированного иностранного наемника кадры с попытками боевиков ВСУ сбить БПЛА. Видео с захваченным смартфоном, как и обнаруженные в нем кадры, переданы в распоряжение РИА Новости.
2025-04-01T20:30
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008764920_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_36e57a509ae4b61164c439fc61c17c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА

ВС РФ нашли в телефоне наемника ВСУ кадры с попытками сбить российский БПЛА

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кадры боя украинских военных против российских беспилотников найдены в трофейном смартфоне иностранного наемника, служившего в рядах ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Видео с захваченным смартфоном иностранного наемника, как и обнаруженные в нем кадры боя, переданы в распоряжение РИА Новости.
"На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон, предположительно, принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в рядах ВСУ. В памяти найденного телефона сохранилось видео - попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА", - сказал представитель силового ведомства.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Курской области ликвидировали швейцарского наемника
30 марта, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала