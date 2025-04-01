https://ria.ru/20250401/vsu-2008765346.html

В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА

В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025

В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА

Кадры боя украинских военных против российских беспилотников найдены в трофейном смартфоне иностранного наемника, служившего в рядах ВСУ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:30:00+03:00

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2025-04-01T20:37:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кадры боя украинских военных против российских беспилотников найдены в трофейном смартфоне иностранного наемника, служившего в рядах ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Видео с захваченным смартфоном иностранного наемника, как и обнаруженные в нем кадры боя, переданы в распоряжение РИА Новости. "На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон, предположительно, принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в рядах ВСУ. В памяти найденного телефона сохранилось видео - попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА", - сказал представитель силового ведомства.

https://ria.ru/20250330/prestupnik-2008261435.html

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Запись с телефона ликвидированного иностранного наемника Российские военные нашли в телефоне ликвидированного иностранного наемника кадры с попытками боевиков ВСУ сбить БПЛА. Видео с захваченным смартфоном, как и обнаруженные в нем кадры, переданы в распоряжение РИА Новости. 2025-04-01T20:30 true PT0M47S

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