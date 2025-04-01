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Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vsu-2008754822.html
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области
Удар нанесен в направлении складов ВСУ и причала, где хранились плавательные средства, в селе Козацкое подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:14:00+03:00
2025-04-01T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удар нанесен в направлении складов ВСУ и причала, где хранились плавательные средства, в селе Козацкое подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В село Козацкое Херсонской области прилетела ФАБ. Взрыв произошёл в направлении элеватора и складов фирмы "Нибулон". По свидетельству местных жителей, склады давно использовались ВСУ, также на причале и рядом хранились плавсредства", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250401/podpole-2008572629.html
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херсонская область , киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области

ВС РФ ударили по складам ВСУ и причалу с плавсредствами в Херсонской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удар нанесен в направлении складов ВСУ и причала, где хранились плавательные средства, в селе Козацкое подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В село Козацкое Херсонской области прилетела ФАБ. Взрыв произошёл в направлении элеватора и складов фирмы "Нибулон". По свидетельству местных жителей, склады давно использовались ВСУ, также на причале и рядом хранились плавсредства", - заявил собеседник агентства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Подполье: ВС России поразили место сборки БПЛА в Черниговской области
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКиевСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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