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Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области
Удар нанесен в направлении складов ВСУ и причала, где хранились плавательные средства, в селе Козацкое подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:14:00+03:00
2025-04-01T19:14:00+03:00
2025-04-01T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удар нанесен в направлении складов ВСУ и причала, где хранились плавательные средства, в селе Козацкое подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В село Козацкое Херсонской области прилетела ФАБ. Взрыв произошёл в направлении элеватора и складов фирмы "Нибулон". По свидетельству местных жителей, склады давно использовались ВСУ, также на причале и рядом хранились плавсредства", - заявил собеседник агентства.
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херсонская область , киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области
ВС РФ ударили по складам ВСУ и причалу с плавсредствами в Херсонской области