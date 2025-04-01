https://ria.ru/20250401/vsu-2008754822.html

Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области

Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2025

Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Херсонской области

Удар нанесен в направлении складов ВСУ и причала, где хранились плавательные средства, в селе Козацкое подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:14:00+03:00

2025-04-01T19:14:00+03:00

2025-04-01T19:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удар нанесен в направлении складов ВСУ и причала, где хранились плавательные средства, в селе Козацкое подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В село Козацкое Херсонской области прилетела ФАБ. Взрыв произошёл в направлении элеватора и складов фирмы "Нибулон". По свидетельству местных жителей, склады давно использовались ВСУ, также на причале и рядом хранились плавсредства", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250401/podpole-2008572629.html

херсонская область

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херсонская область , киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины