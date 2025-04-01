https://ria.ru/20250401/vsu-2008744065.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:24:00+03:00

2025-04-01T18:24:00+03:00

2025-04-01T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008557889.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол