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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vsu-2008744065.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:24:00+03:00
2025-04-01T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008557889.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о последствиях не поступала.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке достигло 16 человек
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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