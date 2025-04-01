В ВСУ стали оправдывать нарушения перемирия и выдвигать новые условия
Представитель ВМС Украины Плетенчук начал оправдывать нарушения перемирия
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук начал оправдывать нарушения перемирия и выдвигать новые условия, которых в идее президента США Дональда Трампа не было.
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"Для того, чтобы придерживаться того или иного соглашения, его сначала нужно соответствующим образом оформить. Но пока формализованного документа, рамки будущего прекращения огня в море, которая бы содержала требования, границы, условия договоренности, не существует. Поэтому говорить о соблюдении перемирия трудно. Должны дождаться окончания процесса переговоров и, соответственно, их юридического оформления", — сказал Плетенчук в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Он также заявил, что основным требованием Украины будет "прекращение обстрелов портовой инфраструктуры".
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.