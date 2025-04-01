https://ria.ru/20250401/vsu-2008641077.html

Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области

Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025

Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области

ВСУ за сутки предприняли 2 неудачные контратаки в курском приграничье, потеряли более 180 военнослужащих и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:04:00+03:00

2025-04-01T14:04:00+03:00

2025-04-01T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки предприняли 2 неудачные контратаки в курском приграничье, потеряли более 180 военнослужащих и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника... За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71420 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 боевые бронированные машины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность