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Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025
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14:04 01.04.2025 (обновлено: 14:13 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vsu-2008641077.html
Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области
Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области
ВСУ за сутки предприняли 2 неудачные контратаки в курском приграничье, потеряли более 180 военнослужащих и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:04:00+03:00
2025-04-01T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки предприняли 2 неудачные контратаки в курском приграничье, потеряли более 180 военнослужащих и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника... За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71420 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 боевые бронированные машины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области

Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области за сутки

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки предприняли 2 неудачные контратаки в курском приграничье, потеряли более 180 военнослужащих и два пункта управления БПЛА, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника... За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Вчера, 11:35
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71420 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 боевые бронированные машины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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