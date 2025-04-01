https://ria.ru/20250401/vsu-2008602761.html

В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры

В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры - РИА Новости, 01.04.2025

В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры

Удар нанесен по группе ВСУ, расположившейся в доме культуры в Сумской области, среди ликвидированных - подполковник, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:00:00+03:00

2025-04-01T12:00:00+03:00

2025-04-01T12:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удар нанесен по группе ВСУ, расположившейся в доме культуры в Сумской области, среди ликвидированных - подполковник, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Посёлок Краснополье (Сумской области - ред.) и окрестности – пять артиллерийских ударов, также пишут о 53 ФАБах (фугасных авиабомбах - ред.), но я очень сомневаюсь, иначе там сейчас была бы дыра размером с райцентр. Однако несколько ФАБов прилетело. В результате пострадал местный дом культуры, а находившиеся в нём бандеровцы отправились к Бандере. Пожар тушили даже утром. По предварительным данным, 17 погибших, среди них есть подполковник. Раненых больше 30", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20241124/sumy-1985414124.html

сумская область

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Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины