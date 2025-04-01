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В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vsu-2008602761.html
В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры
В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры - РИА Новости, 01.04.2025
В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры
Удар нанесен по группе ВСУ, расположившейся в доме культуры в Сумской области, среди ликвидированных - подполковник, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:00:00+03:00
2025-04-01T12:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удар нанесен по группе ВСУ, расположившейся в доме культуры в Сумской области, среди ликвидированных - подполковник, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Посёлок Краснополье (Сумской области - ред.) и окрестности – пять артиллерийских ударов, также пишут о 53 ФАБах (фугасных авиабомбах - ред.), но я очень сомневаюсь, иначе там сейчас была бы дыра размером с райцентр. Однако несколько ФАБов прилетело. В результате пострадал местный дом культуры, а находившиеся в нём бандеровцы отправились к Бандере. Пожар тушили даже утром. По предварительным данным, 17 погибших, среди них есть подполковник. Раненых больше 30", - сообщил Лебедев.
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в мире, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры

Подполковник ВСУ погиб при ударе ФАБ по группе боевиков в ДК в Сумской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удар нанесен по группе ВСУ, расположившейся в доме культуры в Сумской области, среди ликвидированных - подполковник, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Посёлок Краснополье (Сумской области - ред.) и окрестности – пять артиллерийских ударов, также пишут о 53 ФАБах (фугасных авиабомбах - ред.), но я очень сомневаюсь, иначе там сейчас была бы дыра размером с райцентр. Однако несколько ФАБов прилетело. В результате пострадал местный дом культуры, а находившиеся в нём бандеровцы отправились к Бандере. Пожар тушили даже утром. По предварительным данным, 17 погибших, среди них есть подполковник. Раненых больше 30", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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