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ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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11:37 01.04.2025 (обновлено: 12:50 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vsu-2008595408.html
ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики
ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики
Накануне украинские войска совершили две атаки на российские энергетические объекты, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:37:00+03:00
2025-04-01T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Накануне украинские войска совершили две атаки на российские энергетические объекты, сообщили в Минобороны.&quot;За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры&quot;, — говорится в сводке.Так, утром 31 марта украинский дрон сбросил не менее четырех боеприпасов на электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП "Таврия-Энерго") в Запорожской области. Из-за этого жители двух населенных пунктов Токмаковского района остались без электроэнергии.Второй удар беспилотник нанес по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. Там отключилась высоковольтная линия, оставив без света более 1,2 тысячи жителей Грайворонского района.Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал предложение прекратить на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики

ВСУ атаковали подстанции в Запорожской и Белгородской областях

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Накануне украинские войска совершили две атаки на российские энергетические объекты, сообщили в Минобороны.
«

"За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 08:00
Так, утром 31 марта украинский дрон сбросил не менее четырех боеприпасов на электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП "Таврия-Энерго") в Запорожской области. Из-за этого жители двух населенных пунктов Токмаковского района остались без электроэнергии.
Второй удар беспилотник нанес по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. Там отключилась высоковольтная линия, оставив без света более 1,2 тысячи жителей Грайворонского района.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал предложение прекратить на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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