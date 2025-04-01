ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики
ВСУ атаковали подстанции в Запорожской и Белгородской областях
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Накануне украинские войска совершили две атаки на российские энергетические объекты, сообщили в Минобороны.
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"За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", — говорится в сводке.
Так, утром 31 марта украинский дрон сбросил не менее четырех боеприпасов на электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП "Таврия-Энерго") в Запорожской области. Из-за этого жители двух населенных пунктов Токмаковского района остались без электроэнергии.
Второй удар беспилотник нанес по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. Там отключилась высоковольтная линия, оставив без света более 1,2 тысячи жителей Грайворонского района.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал предложение прекратить на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
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