https://ria.ru/20250401/vsu-2008595408.html

ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики

ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики

Накануне украинские войска совершили две атаки на российские энергетические объекты, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:37:00+03:00

2025-04-01T11:37:00+03:00

2025-04-01T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Накануне украинские войска совершили две атаки на российские энергетические объекты, сообщили в Минобороны."За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", — говорится в сводке.Так, утром 31 марта украинский дрон сбросил не менее четырех боеприпасов на электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП "Таврия-Энерго") в Запорожской области. Из-за этого жители двух населенных пунктов Токмаковского района остались без электроэнергии.Второй удар беспилотник нанес по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. Там отключилась высоковольтная линия, оставив без света более 1,2 тысячи жителей Грайворонского района.Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал предложение прекратить на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)