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Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vsu-2008592148.html
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 01.04.2025
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область
ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области, которые готовили вторжение в Брянскую область, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:26:00+03:00
2025-04-01T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
черниговская область
брянская область
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области, которые готовили вторжение в Брянскую область, рассказал РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Село Янжуловка (Черниговской области - ред.), на границе с РФ, удар по подразделению ВСУ, "тайно" расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области", - сказал он.По словам собеседника агентства, в лесах рядом с российской границей зафиксировали передвижение групп ВСУ, по ним был нанесен удар. Кроме того, около села Гремяч, которое находится у границы с Брянской областью, ВС РФ атаковали только прибывшее подразделение ВСУ, насчитывавшее до 30 военных.
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россия
черниговская область
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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, черниговская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Брянская область
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область

В Черниговской области нанен удар по готовившимся проникнуть в РФ боевикам ВСУ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области, которые готовили вторжение в Брянскую область, рассказал РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Село Янжуловка (Черниговской области - ред.), на границе с РФ, удар по подразделению ВСУ, "тайно" расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области", - сказал он.
По словам собеседника агентства, в лесах рядом с российской границей зафиксировали передвижение групп ВСУ, по ним был нанесен удар. Кроме того, около села Гремяч, которое находится у границы с Брянской областью, ВС РФ атаковали только прибывшее подразделение ВСУ, насчитывавшее до 30 военных.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Минобороны сообщило о новых ударах ВСУ по энергетическим объектам в России
31 марта, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныЧерниговская областьБрянская область
 
 
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