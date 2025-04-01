https://ria.ru/20250401/vsu-2008592148.html

Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область

Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 01.04.2025

Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область

ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области, которые готовили вторжение в Брянскую область, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:26:00+03:00

2025-04-01T11:26:00+03:00

2025-04-01T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

черниговская область

брянская область

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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области, которые готовили вторжение в Брянскую область, рассказал РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Село Янжуловка (Черниговской области - ред.), на границе с РФ, удар по подразделению ВСУ, "тайно" расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области", - сказал он.По словам собеседника агентства, в лесах рядом с российской границей зафиксировали передвижение групп ВСУ, по ним был нанесен удар. Кроме того, около села Гремяч, которое находится у границы с Брянской областью, ВС РФ атаковали только прибывшее подразделение ВСУ, насчитывавшее до 30 военных.

https://ria.ru/20250331/mo-2008374865.html

россия

черниговская область

брянская область

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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, черниговская область, брянская область