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Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ
Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ
Украинское командование под видом страхового полиса с обещаниями лечения в лучших клиниках выдало военнослужащим в Сумской области документы на трансплантацию... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:31:00+03:00
2025-04-01T10:31:00+03:00
2025-04-01T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинское командование под видом страхового полиса с обещаниями лечения в лучших клиниках выдало военнослужащим в Сумской области документы на трансплантацию органов в Канаде, сообщили в Минобороны. "Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис", — говорится в релизе. Об этом рассказал пленный Андрей Чемера, мобилизованный летом прошлого года."Перед тем как нас отправить, командир вот это выдал, получается, каждому. По такому обещали, что если что, при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники", — приводит военное ведомство его слова. По словам Чемеры, он был строителем, работал в Киеве и Киевской области. После мобилизации его отправили на месячный курс обучения и перевели служить в Черкассы. Там он занимался обслуживанием станций РЭБ — подключал их к генераторам, если пропадало электричество. Затем, рассказал пленный, его отправили в Сумскую область и распределили в 41-ю механизированную бригаду на должность стрелка-медика. В один из дней под минометным обстрелом его с сослуживцами привезли на позиции на бронеавтомобиле MaxxPro и заставили сидеть в неподготовленных окопах.
https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
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сумская область, канада, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Канада, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ
МО РФ: военным ВСУ дали документы на трансплантацию органов под видом страховок