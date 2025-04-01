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Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 01.04.2025 (обновлено: 12:16 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vsu-2008581041.html
Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ
Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ
Украинское командование под видом страхового полиса с обещаниями лечения в лучших клиниках выдало военнослужащим в Сумской области документы на трансплантацию... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:31:00+03:00
2025-04-01T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
канада
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинское командование под видом страхового полиса с обещаниями лечения в лучших клиниках выдало военнослужащим в Сумской области документы на трансплантацию органов в Канаде, сообщили в Минобороны. "Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис", — говорится в релизе. Об этом рассказал пленный Андрей Чемера, мобилизованный летом прошлого года."Перед тем как нас отправить, командир вот это выдал, получается, каждому. По такому обещали, что если что, при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники", — приводит военное ведомство его слова. По словам Чемеры, он был строителем, работал в Киеве и Киевской области. После мобилизации его отправили на месячный курс обучения и перевели служить в Черкассы. Там он занимался обслуживанием станций РЭБ — подключал их к генераторам, если пропадало электричество. Затем, рассказал пленный, его отправили в Сумскую область и распределили в 41-ю механизированную бригаду на должность стрелка-медика. В один из дней под минометным обстрелом его с сослуживцами привезли на позиции на бронеавтомобиле MaxxPro и заставили сидеть в неподготовленных окопах.
https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008547305.html
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сумская область, канада, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Канада, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны России рассказало об обмане с трансплантацией органов в ВСУ

МО РФ: военным ВСУ дали документы на трансплантацию органов под видом страховок

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинское командование под видом страхового полиса с обещаниями лечения в лучших клиниках выдало военнослужащим в Сумской области документы на трансплантацию органов в Канаде, сообщили в Минобороны.
"Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис", — говорится в релизе.
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Об этом рассказал пленный Андрей Чемера, мобилизованный летом прошлого года.
"Перед тем как нас отправить, командир вот это выдал, получается, каждому. По такому обещали, что если что, при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники", — приводит военное ведомство его слова.
По словам Чемеры, он был строителем, работал в Киеве и Киевской области. После мобилизации его отправили на месячный курс обучения и перевели служить в Черкассы. Там он занимался обслуживанием станций РЭБ — подключал их к генераторам, если пропадало электричество.
Затем, рассказал пленный, его отправили в Сумскую область и распределили в 41-ю механизированную бригаду на должность стрелка-медика. В один из дней под минометным обстрелом его с сослуживцами привезли на позиции на бронеавтомобиле MaxxPro и заставили сидеть в неподготовленных окопах.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКанадаКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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