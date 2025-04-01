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В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 01.04.2025 (обновлено: 09:27 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vsu-2008561113.html
В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ
В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ
Удары нанесены по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:11:00+03:00
2025-04-01T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удары нанесены по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Авиационные удары были нанесены... по Новодаровке, селу на границе с ДНР, где, по данным (сопротивления расположен - ред.) пункт временной дислокации, прибыло подразделение на ротацию... Системой РСЗО накрыли... село Щербаки (которое - ред.) военные применяют, в том числе, как тренировочный полигон для штурмовых действий. По словам жителей (соседнего - ред.) Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ

В Запорожской области нанесли удары по прибывшему на ротацию подразделению ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удары нанесены по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Авиационные удары были нанесены... по Новодаровке, селу на границе с ДНР, где, по данным (сопротивления расположен - ред.) пункт временной дислокации, прибыло подразделение на ротацию... Системой РСЗО накрыли... село Щербаки (которое - ред.) военные применяют, в том числе, как тренировочный полигон для штурмовых действий. По словам жителей (соседнего - ред.) Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", - сообщил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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