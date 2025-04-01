https://ria.ru/20250401/vsu-2008561113.html

В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ

В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025

В Запорожской области нанесли удары по полигону и пункту дислокации ВСУ

Удары нанесены по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:11:00+03:00

2025-04-01T09:11:00+03:00

2025-04-01T09:27:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Удары нанесены по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Авиационные удары были нанесены... по Новодаровке, селу на границе с ДНР, где, по данным (сопротивления расположен - ред.) пункт временной дислокации, прибыло подразделение на ротацию... Системой РСЗО накрыли... село Щербаки (которое - ред.) военные применяют, в том числе, как тренировочный полигон для штурмовых действий. По словам жителей (соседнего - ред.) Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, донецкая народная республика