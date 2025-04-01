ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток"
Сапер Нептун: ВСУ для незаметности обклеивали травой мины Лепесток
Мина "Лепесток" в Белгородском районе. Архивное фото
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ПОГРЕБКИ, 31 мар – РИА Новости. ВСУ в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток", чтобы усложнить их обнаружение для военных и мирных граждан, рассказал РИА Новости оператор беспилотной машины разминирования с позывным "Нептун".
По его словам, в ВСУ "любят так делать: обклеивают травой и кидают" на землю. "Не отличишь от травы, очень хорошо они научились маскировать их, к сожалению", - рассказал он.
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Сапер также отметил, что уверен в том, что такая тщательная маскировка бойцами ВСУ производится вручную.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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