Рейтинг@Mail.ru
ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток" - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html
ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток"
ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток" - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток"
ВСУ в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток", чтобы усложнить их обнаружение для военных и мирных граждан, рассказал... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:07:00+03:00
2025-04-01T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
киев
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978177225_0:144:917:660_1920x0_80_0_0_19987a2fb7294b9912dc2e8e5ef701f4.jpg
ПОГРЕБКИ, 31 мар – РИА Новости. ВСУ в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток", чтобы усложнить их обнаружение для военных и мирных граждан, рассказал РИА Новости оператор беспилотной машины разминирования с позывным "Нептун". По его словам, в ВСУ "любят так делать: обклеивают травой и кидают" на землю. "Не отличишь от травы, очень хорошо они научились маскировать их, к сожалению", - рассказал он. Сапер также отметил, что уверен в том, что такая тщательная маскировка бойцами ВСУ производится вручную. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250110/vsu-1993164419.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978177225_0:58:917:746_1920x0_80_0_0_fefde753c65be04e51a3592bd7dde2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, киев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток"

Сапер Нептун: ВСУ для незаметности обклеивали травой мины Лепесток

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Лепесток" в Белгородском районе
Мина Лепесток в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Лепесток" в Белгородском районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПОГРЕБКИ, 31 мар – РИА Новости. ВСУ в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток", чтобы усложнить их обнаружение для военных и мирных граждан, рассказал РИА Новости оператор беспилотной машины разминирования с позывным "Нептун".
По его словам, в ВСУ "любят так делать: обклеивают травой и кидают" на землю. "Не отличишь от травы, очень хорошо они научились маскировать их, к сожалению", - рассказал он.
Мина Лепесток в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" в Курской области
10 января, 17:40
Сапер также отметил, что уверен в том, что такая тщательная маскировка бойцами ВСУ производится вручную.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала