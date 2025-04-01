https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток"

ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток" - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток"

ВСУ в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток", чтобы усложнить их обнаружение для военных и мирных граждан, рассказал... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:07:00+03:00

2025-04-01T05:07:00+03:00

2025-04-01T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ПОГРЕБКИ, 31 мар – РИА Новости. ВСУ в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток", чтобы усложнить их обнаружение для военных и мирных граждан, рассказал РИА Новости оператор беспилотной машины разминирования с позывным "Нептун". По его словам, в ВСУ "любят так делать: обклеивают травой и кидают" на землю. "Не отличишь от травы, очень хорошо они научились маскировать их, к сожалению", - рассказал он. Сапер также отметил, что уверен в том, что такая тщательная маскировка бойцами ВСУ производится вручную. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20250110/vsu-1993164419.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, украина, киев, вооруженные силы украины, происшествия