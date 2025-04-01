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FT узнала о запланированной встрече госсекретаря США и главы МИД Дании - РИА Новости, 01.04.2025
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08:54 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vstrecha-2008557250.html
FT узнала о запланированной встрече госсекретаря США и главы МИД Дании
FT узнала о запланированной встрече госсекретаря США и главы МИД Дании - РИА Новости, 01.04.2025
FT узнала о запланированной встрече госсекретаря США и главы МИД Дании
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен планируют впервые встретиться очно на этой неделе, однако встреча может быть отменена из-за... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:54:00+03:00
2025-04-01T08:54:00+03:00
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марко рубио
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен планируют впервые встретиться очно на этой неделе, однако встреча может быть отменена из-за напряженности в отношениях между странами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух осведомленных чиновников. "Министр иностранных дел Дании планирует на этой неделе встретиться с госсекретарем США, что станет первыми очными дипломатическими переговорами на высоком уровне между двумя странами", - пишет издание. По данным источников, Рубио и Расмуссен планируют встретиться на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая стартует в четверг. При этом источники отметили, что встреча двух чиновников может быть отменена из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном. По словам источников, контакты между американскими и датскими чиновниками сейчас сведены к минимуму. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 29 марта выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2007449310.html
https://ria.ru/20250329/daniya-2008132056.html
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в мире, сша, дания, гренландия, ларс лёкке расмуссен, марко рубио, дональд трамп, нато
В мире, США, Дания, Гренландия, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО
FT узнала о запланированной встрече госсекретаря США и главы МИД Дании

FT: госсекретарь Рубио и глава МИД Дании Расмуссен могут встретиться в Брюсселе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен планируют впервые встретиться очно на этой неделе, однако встреча может быть отменена из-за напряженности в отношениях между странами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух осведомленных чиновников.
"Министр иностранных дел Дании планирует на этой неделе встретиться с госсекретарем США, что станет первыми очными дипломатическими переговорами на высоком уровне между двумя странами", - пишет издание.
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По данным источников, Рубио и Расмуссен планируют встретиться на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая стартует в четверг.
При этом источники отметили, что встреча двух чиновников может быть отменена из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном. По словам источников, контакты между американскими и датскими чиновниками сейчас сведены к минимуму.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 29 марта выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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