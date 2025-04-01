Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики
ВСУ с 18 по 31 марта 23 раза нарушили обещание не атаковать объекты энергетики
© Getty Images / LibkosСолдаты ВСУ c дроном "Баба Яга"
© Getty Images / Libkos
Солдаты ВСУ c дроном "Баба Яга". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ с 18 марта по 31 марта 23 раза нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Девятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.
Кроме того, среди атак киевский режим выбирал объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областях, а также в Крыму.
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Так, 24 марта над Крымом перехватили украинский дрон, целившийся на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. В тот же день Киев нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, повредив ее технологическое оборудование.
Кроме того, 31 марта после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области.
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Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
В Минобороны, в свою очередь, отметили, что Киев, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии этих инициатив.
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