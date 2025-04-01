Рейтинг@Mail.ru
Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 01.04.2025 (обновлено: 00:28 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vs-2008525213.html
Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики
Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики - РИА Новости, 01.04.2025
Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики
ВСУ с 18 марта по 31 марта 23 раза нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:13:00+03:00
2025-04-01T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992600143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be2d520e9df1c098a022a6e06fa222bf.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ с 18 марта по 31 марта 23 раза нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. Девятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.Кроме того, среди атак киевский режим выбирал объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областях, а также в Крыму.Так, 24 марта над Крымом перехватили украинский дрон, целившийся на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. В тот же день Киев нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, повредив ее технологическое оборудование.Кроме того, 31 марта после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.В Минобороны, в свою очередь, отметили, что Киев, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии этих инициатив.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html
https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992600143_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_95dadb5b72dee05caa8131eefb79ef34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики

ВСУ с 18 по 31 марта 23 раза нарушили обещание не атаковать объекты энергетики

© Getty Images / LibkosСолдаты ВСУ c дроном "Баба Яга"
Солдаты ВСУ c дроном Баба Яга - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Libkos
Солдаты ВСУ c дроном "Баба Яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ с 18 марта по 31 марта 23 раза нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости.

Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

Девятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.
Кроме того, среди атак киевский режим выбирал объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областях, а также в Крыму.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Зеленский прячет свой последний козырь
29 марта, 08:00
Так, 24 марта над Крымом перехватили украинский дрон, целившийся на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. В тот же день Киев нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, повредив ее технологическое оборудование.
Кроме того, 31 марта после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Больше, чем сделка по Украине: почему Путин тянет время?
27 марта, 08:00
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
В Минобороны, в свою очередь, отметили, что Киев, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии этих инициатив.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Украинское урегулирование: Трамп ищет выход из "Матрицы"
26 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала