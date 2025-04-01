https://ria.ru/20250401/vs-2008525213.html

Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики

Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики - РИА Новости, 01.04.2025

Украина 23 раза нарушила решение о прекращении атак на объекты энергетики

ВСУ с 18 марта по 31 марта 23 раза нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:13:00+03:00

2025-04-01T00:13:00+03:00

2025-04-01T00:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ВСУ с 18 марта по 31 марта 23 раза нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. Девятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.Кроме того, среди атак киевский режим выбирал объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областях, а также в Крыму.Так, 24 марта над Крымом перехватили украинский дрон, целившийся на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. В тот же день Киев нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, повредив ее технологическое оборудование.Кроме того, 31 марта после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.В Минобороны, в свою очередь, отметили, что Киев, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии этих инициатив.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html

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россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, в мире