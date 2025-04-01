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Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде - РИА Новости, 01.04.2025
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Вологодская область
 
15:46 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vologda-2008687769.html
Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде
Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде - РИА Новости, 01.04.2025
Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде
Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях открылся в Вологде на базе городской поликлиники №1, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:46:00+03:00
2025-04-01T15:46:00+03:00
вологодская область
вологда
георгий филимонов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях открылся в Вологде на базе городской поликлиники №1, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Открыли в Вологде городской эндоскопический центр, который позволит проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний, сократит очереди и сделает медицинскую помощь для жителей нашей областной столице доступной. Здесь работают пять специализированных кабинетов: три – для проведения фиброгастродуоденоскопии, еще два – для колоноскопии. В дальнейшем подобные центры появятся и в других городах Вологодчины, в первую очередь – в Череповце", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводят в пресс-службе. Для работы эндоскопического центра были отремонтированы кабинеты, завезена мебель и поставлено необходимое оборудование, которое позволит проводить 42 гастроскопий и порядка 20 колоноскопий в день. Кроме того, здесь появилась стойка администратора, отдельный вход и выделена ординаторская. В новый центр уже дополнительно трудоустроились два врача-эндоскописта и две медсестры – команда медицинского персонала будет постепенно пополняться. Исследования пациентов будут проводиться с 08:00 до 18:00. Чтобы попасть в эндоскопический центр, необходимо обратиться к участковому врачу своей поликлиники – при наличии показаний пациента запишут на обследование в назначенное время. Ожидание планового обследования займет до 10 дней, в экстренных случаях пациентов постараются принять в течение трех суток. Также в Вологодской области во вторник открылись еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи на базе Вытегорской, Сокольской, Тотемской и Устюженской ЦРБ, где пациенты могут получать дополнительные скрининговые и лечебно-диагностические исследования и проходить химиотерапию в дневных стационарах. По поручению губернатора в медорганизациях Вологодской области будут созданы и кабинеты онкологов. Региональная сфера здравоохранения ведет активную борьбу с онкозаболеваниями – это одно из главных направлений нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который инициировал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20250328/vologodchina-2008008340.html
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вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов
Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде

В Вологде открыли эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний

© Фото : Правительство Вологодской областиЭндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях в Вологде на базе городской поликлиники №1
Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях в Вологде на базе городской поликлиники №1 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Правительство Вологодской области
Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях в Вологде на базе городской поликлиники №1
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях открылся в Вологде на базе городской поликлиники №1, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Открыли в Вологде городской эндоскопический центр, который позволит проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний, сократит очереди и сделает медицинскую помощь для жителей нашей областной столице доступной. Здесь работают пять специализированных кабинетов: три – для проведения фиброгастродуоденоскопии, еще два – для колоноскопии. В дальнейшем подобные центры появятся и в других городах Вологодчины, в первую очередь – в Череповце", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводят в пресс-службе.
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Для работы эндоскопического центра были отремонтированы кабинеты, завезена мебель и поставлено необходимое оборудование, которое позволит проводить 42 гастроскопий и порядка 20 колоноскопий в день. Кроме того, здесь появилась стойка администратора, отдельный вход и выделена ординаторская.
В новый центр уже дополнительно трудоустроились два врача-эндоскописта и две медсестры – команда медицинского персонала будет постепенно пополняться. Исследования пациентов будут проводиться с 08:00 до 18:00.
Чтобы попасть в эндоскопический центр, необходимо обратиться к участковому врачу своей поликлиники – при наличии показаний пациента запишут на обследование в назначенное время. Ожидание планового обследования займет до 10 дней, в экстренных случаях пациентов постараются принять в течение трех суток.
Также в Вологодской области во вторник открылись еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи на базе Вытегорской, Сокольской, Тотемской и Устюженской ЦРБ, где пациенты могут получать дополнительные скрининговые и лечебно-диагностические исследования и проходить химиотерапию в дневных стационарах. По поручению губернатора в медорганизациях Вологодской области будут созданы и кабинеты онкологов.
Региональная сфера здравоохранения ведет активную борьбу с онкозаболеваниями – это одно из главных направлений нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который инициировал президент России Владимир Путин.
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Вологодская областьВологдаГеоргий Филимонов
 
 
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