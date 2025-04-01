https://ria.ru/20250401/vologda-2008687769.html

Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде

Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде - РИА Новости, 01.04.2025

Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний открылся в Вологде

Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях открылся в Вологде на базе городской поликлиники №1, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:46:00+03:00

2025-04-01T15:46:00+03:00

2025-04-01T15:46:00+03:00

вологодская область

вологда

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008687580_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_0a54efd257bcadcd24e733da135d29a4.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Эндоскопический центр для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях открылся в Вологде на базе городской поликлиники №1, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Открыли в Вологде городской эндоскопический центр, который позволит проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний, сократит очереди и сделает медицинскую помощь для жителей нашей областной столице доступной. Здесь работают пять специализированных кабинетов: три – для проведения фиброгастродуоденоскопии, еще два – для колоноскопии. В дальнейшем подобные центры появятся и в других городах Вологодчины, в первую очередь – в Череповце", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводят в пресс-службе. Для работы эндоскопического центра были отремонтированы кабинеты, завезена мебель и поставлено необходимое оборудование, которое позволит проводить 42 гастроскопий и порядка 20 колоноскопий в день. Кроме того, здесь появилась стойка администратора, отдельный вход и выделена ординаторская. В новый центр уже дополнительно трудоустроились два врача-эндоскописта и две медсестры – команда медицинского персонала будет постепенно пополняться. Исследования пациентов будут проводиться с 08:00 до 18:00. Чтобы попасть в эндоскопический центр, необходимо обратиться к участковому врачу своей поликлиники – при наличии показаний пациента запишут на обследование в назначенное время. Ожидание планового обследования займет до 10 дней, в экстренных случаях пациентов постараются принять в течение трех суток. Также в Вологодской области во вторник открылись еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи на базе Вытегорской, Сокольской, Тотемской и Устюженской ЦРБ, где пациенты могут получать дополнительные скрининговые и лечебно-диагностические исследования и проходить химиотерапию в дневных стационарах. По поручению губернатора в медорганизациях Вологодской области будут созданы и кабинеты онкологов. Региональная сфера здравоохранения ведет активную борьбу с онкозаболеваниями – это одно из главных направлений нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20250328/vologodchina-2008008340.html

https://ria.ru/20250328/vologodchina-2007925473.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, георгий филимонов