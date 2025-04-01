https://ria.ru/20250401/voda-2008538220.html

Врач назвала мифом необходимость пить два литра воды в день

Врач назвала мифом необходимость пить два литра воды в день - РИА Новости, 01.04.2025

Врач назвала мифом необходимость пить два литра воды в день

Необходимость пить два литра воды в день считается мифом, так как ежедневная норма рассчитывается с учетом возраста, веса и физической активности человека,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:25:00+03:00

2025-04-01T03:25:00+03:00

2025-04-01T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Необходимость пить два литра воды в день считается мифом, так как ежедневная норма рассчитывается с учетом возраста, веса и физической активности человека, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Милена Османова."Популярный совет "пить два литра в день" — миф. Норма зависит от возраста, веса, физической активности, климата и состояния здоровья. Формула ВОЗ: 30–35 миллилитров на один килограмм веса. Например, при весе 70 килограммов норма — 2100–2450 миллилитров. Дополнительная коррекция на физическую активность — еще плюс 500 миллилитров на час интенсивной тренировки", — сказала она. Также в ежедневной норме учитывается жидкость, полученная из пищи, так как около 20 процентов воды человек получает из еды, например, из супов, фруктов и овощей.По словам врача, если усреднить норму потребления воды в сутки, то получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2–2,5 литров, мужчины — около 2,5–3,5 литров, беременным рекомендуется прибавить 0,5 литров к обычной норме, а кормящим матерям — от 0,7 до 1 литра к обычной норме.Детям от одного до трех лет Османова посоветовала пить около 1–1,3 литров, от четырех до восьми лет — около 1,3–1,7 литров, от девяти до 13 лет — около 1,7–2,4 литров. Подростки должны выпивать около двух-трех литров.

https://ria.ru/20250330/gorokh-2008196855.html

https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, воз, здоровье, вода, питание, милена османова, россия