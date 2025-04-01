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Во Владивостоке проверят данные о нападении полицейского на экс-супругу - РИА Новости, 01.04.2025
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12:00 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/vladivostok-2008602900.html
Во Владивостоке проверят данные о нападении полицейского на экс-супругу
Во Владивостоке проверят данные о нападении полицейского на экс-супругу - РИА Новости, 01.04.2025
Во Владивостоке проверят данные о нападении полицейского на экс-супругу
Полиция проводит проверку по информации о том, что сержант полиции во Владивостоке якобы напал на свою бывшую жену, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:00:00+03:00
2025-04-01T12:00:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку по информации о том, что сержант полиции во Владивостоке якобы напал на свою бывшую жену, сообщает УМВД по Приморскому краю. В местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил экс-супругу, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и "скорую" вызвала подруга потерпевшей, она также сняла видео, на котором слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. "Установлено, что в конце марта в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владивостоку поступили сообщения двух местных жительниц о противоправных действиях супруга одной из них и просьбой привлечь его к ответственности. Также известно, что мужчина является сержантом полиции, сотрудником одного из территориальных отделов городского УМВД, в момент произошедшего находящийся вне службы", - говорится в сообщении. Руководство регионального УМВД назначило проверку, будет дана правовая оценка произошедшему.
https://ria.ru/20231127/ukho-1912014641.html
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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке проверят данные о нападении полицейского на экс-супругу

МВД: во Владивостоке проверят данные о нападении полицейского на экс-супругу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку по информации о том, что сержант полиции во Владивостоке якобы напал на свою бывшую жену, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил экс-супругу, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и "скорую" вызвала подруга потерпевшей, она также сняла видео, на котором слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина.
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"Установлено, что в конце марта в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владивостоку поступили сообщения двух местных жительниц о противоправных действиях супруга одной из них и просьбой привлечь его к ответственности. Также известно, что мужчина является сержантом полиции, сотрудником одного из территориальных отделов городского УМВД, в момент произошедшего находящийся вне службы", - говорится в сообщении.
Руководство регионального УМВД назначило проверку, будет дана правовая оценка произошедшему.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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