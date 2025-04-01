https://ria.ru/20250401/venesuela-2008764349.html

Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны

Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны - РИА Новости, 01.04.2025

Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны

Адвокаты пяти венесуэльцев, которым грозит высылка на родину из США из-за предполагаемых связей с бандами, обратились к Верховному суду США с целью не позволить РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:21:00+03:00

2025-04-01T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Адвокаты пяти венесуэльцев, которым грозит высылка на родину из США из-за предполагаемых связей с бандами, обратились к Верховному суду США с целью не позволить властям выслать их без надлежащего расследования, поскольку в Венесуэле им грозит пожизненное заключение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на судебный документ. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд отменить постановление суда первой инстанции, которое временно запрещает ему депортировать подозреваемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. "Адвокаты небольшой группы венесуэльских мужчин призывают Верховный суд не позволить президенту Дональду Трампу возобновить депортации предполагаемых членов банды Tren de Aragua без надлежащей правовой процедуры, предупреждая, что в случае депортации этим мужчинам может грозить пожизненное заключение в печально известной сальвадорской тюрьме", - пишет издание. Отмечается, что пятеро мужчин утверждают, что у них нет связей с бандами, а один говорит, что его преследуют исключительно из-за дизайна его татуировок. По словам адвокатов, им будет нанесен чрезвычайный и непоправимый вред, если их вышлют из США без какой-либо возможности оспорить свое признание членами банды.

https://ria.ru/20250323/guantanamo-2006730355.html

https://ria.ru/20250316/migranty-2005283033.html

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в мире, сша, венесуэла, дональд трамп