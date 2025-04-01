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Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны - РИА Новости, 01.04.2025
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20:21 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/venesuela-2008764349.html
Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны
Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны - РИА Новости, 01.04.2025
Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны
Адвокаты пяти венесуэльцев, которым грозит высылка на родину из США из-за предполагаемых связей с бандами, обратились к Верховному суду США с целью не позволить РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:21:00+03:00
2025-04-01T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Адвокаты пяти венесуэльцев, которым грозит высылка на родину из США из-за предполагаемых связей с бандами, обратились к Верховному суду США с целью не позволить властям выслать их без надлежащего расследования, поскольку в Венесуэле им грозит пожизненное заключение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на судебный документ. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд отменить постановление суда первой инстанции, которое временно запрещает ему депортировать подозреваемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. "Адвокаты небольшой группы венесуэльских мужчин призывают Верховный суд не позволить президенту Дональду Трампу возобновить депортации предполагаемых членов банды Tren de Aragua без надлежащей правовой процедуры, предупреждая, что в случае депортации этим мужчинам может грозить пожизненное заключение в печально известной сальвадорской тюрьме", - пишет издание. Отмечается, что пятеро мужчин утверждают, что у них нет связей с бандами, а один говорит, что его преследуют исключительно из-за дизайна его татуировок. По словам адвокатов, им будет нанесен чрезвычайный и непоправимый вред, если их вышлют из США без какой-либо возможности оспорить свое признание членами банды.
https://ria.ru/20250323/guantanamo-2006730355.html
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в мире, сша, венесуэла, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп
Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны

Юристы просят суд США не депортировать в Венесуэлу подозреваемых в бандитизме

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Адвокаты пяти венесуэльцев, которым грозит высылка на родину из США из-за предполагаемых связей с бандами, обратились к Верховному суду США с целью не позволить властям выслать их без надлежащего расследования, поскольку в Венесуэле им грозит пожизненное заключение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на судебный документ.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд отменить постановление суда первой инстанции, которое временно запрещает ему депортировать подозреваемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua.
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
23 марта, 01:39
«
"Адвокаты небольшой группы венесуэльских мужчин призывают Верховный суд не позволить президенту Дональду Трампу возобновить депортации предполагаемых членов банды Tren de Aragua без надлежащей правовой процедуры, предупреждая, что в случае депортации этим мужчинам может грозить пожизненное заключение в печально известной сальвадорской тюрьме", - пишет издание.
Отмечается, что пятеро мужчин утверждают, что у них нет связей с бандами, а один говорит, что его преследуют исключительно из-за дизайна его татуировок. По словам адвокатов, им будет нанесен чрезвычайный и непоправимый вред, если их вышлют из США без какой-либо возможности оспорить свое признание членами банды.
Досмотр мигрантов в штате Техас - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года, пишет Politico
16 марта, 08:55
 
В миреСШАВенесуэлаДональд Трамп
 
 
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