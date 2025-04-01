Адвокаты венесуэльцев призвали Верховный суд США не высылать их из страны
Юристы просят суд США не депортировать в Венесуэлу подозреваемых в бандитизме
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Адвокаты пяти венесуэльцев, которым грозит высылка на родину из США из-за предполагаемых связей с бандами, обратились к Верховному суду США с целью не позволить властям выслать их без надлежащего расследования, поскольку в Венесуэле им грозит пожизненное заключение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на судебный документ.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд отменить постановление суда первой инстанции, которое временно запрещает ему депортировать подозреваемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua.
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"Адвокаты небольшой группы венесуэльских мужчин призывают Верховный суд не позволить президенту Дональду Трампу возобновить депортации предполагаемых членов банды Tren de Aragua без надлежащей правовой процедуры, предупреждая, что в случае депортации этим мужчинам может грозить пожизненное заключение в печально известной сальвадорской тюрьме", - пишет издание.
Отмечается, что пятеро мужчин утверждают, что у них нет связей с бандами, а один говорит, что его преследуют исключительно из-за дизайна его татуировок. По словам адвокатов, им будет нанесен чрезвычайный и непоправимый вред, если их вышлют из США без какой-либо возможности оспорить свое признание членами банды.