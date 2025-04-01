https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html

Reuters сообщило о сроках увольнения всех сотрудников USAID

Reuters сообщило о сроках увольнения всех сотрудников USAID - РИА Новости, 01.04.2025

Reuters сообщило о сроках увольнения всех сотрудников USAID

Почти все местные сотрудники в других странах и американские дипломаты, работающие в структурах Агентства США по международному развитию (USAID), будут уволены... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T21:10:00+03:00

2025-04-01T21:10:00+03:00

2025-04-01T21:10:00+03:00

в мире

сша

илон маск

марко рубио

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти все местные сотрудники в других странах и американские дипломаты, работающие в структурах Агентства США по международному развитию (USAID), будут уволены к сентябрю, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Команда Илона Маска, занимающаяся сокращением расходов, завершает ликвидацию Агентства США по международному развитию, распорядившись уволить тысячи местных работников, а также американских дипломатов и госслужащих, работающих в агентстве за рубежом… Конгресс был уведомлен о том, что к сентябрю почти все собственные сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты, а некоторые функции переданы госдепу", - пишет агентство со ссылкой на двух бывших высокопоставленных сотрудников USAID и источник, знакомый с ситуацией. Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

https://ria.ru/20250312/mask-2004494875.html

https://ria.ru/20250328/rubio-2008034300.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша