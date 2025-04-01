Reuters сообщило о сроках увольнения всех сотрудников USAID
Reuters: почти всех местных и американских сотрудников USAID уволят к сентябрю
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти все местные сотрудники в других странах и американские дипломаты, работающие в структурах Агентства США по международному развитию (USAID), будут уволены к сентябрю, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Команда Илона Маска, занимающаяся сокращением расходов, завершает ликвидацию Агентства США по международному развитию, распорядившись уволить тысячи местных работников, а также американских дипломатов и госслужащих, работающих в агентстве за рубежом… Конгресс был уведомлен о том, что к сентябрю почти все собственные сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты, а некоторые функции переданы госдепу", - пишет агентство со ссылкой на двух бывших высокопоставленных сотрудников USAID и источник, знакомый с ситуацией.
Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
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