https://ria.ru/20250401/ukraina-2008776866.html

Раскольники захватили храм канонической УПЦ на западе Украины

Раскольники захватили храм канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 01.04.2025

Раскольники захватили храм канонической УПЦ на западе Украины

Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии людей в балаклавах захватили Успенский храма канонической Украинской РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:55:00+03:00

2025-04-01T22:55:00+03:00

2025-04-01T22:55:00+03:00

религия

черновицкая область

украина

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008758067_0:285:611:628_1920x0_80_0_0_28c06e92f037b4194375e3a709c7e538.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии людей в балаклавах захватили Успенский храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе Украины, сообщил во вторник Союз православных журналистов. Ранее во вторник местный телеканал "Первый казацкий" сообщил, что сторонники ПЦУ начали силовой захват Успенского храма УПЦ в селе Дубовцы Черновицкой области. "В селе Дубовцы Черновицкой области клирики и представители ПЦУ вместе с боевиками в балаклавах захватили Успенский храм УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, захватить храм помогали представители националистического движения, которых привезли из Ивано-Франковской области. "Боевики оцепили и заблокировали церковь. Православные христиане и священнослужители собрались рядом с ограждением… Полиция присутствует на месте преступления, однако не вмешивается", - отметили в Союзе православных журналистов. Союз православных журналистов 29 марта сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250328/upts-2007922281.html

https://ria.ru/20250328/oon-2008029312.html

https://ria.ru/20250328/proniknovenie-2007867696.html

черновицкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черновицкая область, украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире