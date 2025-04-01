Раскольники захватили храм канонической УПЦ на западе Украины
СПЖ: представители ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
© Фото : соцсетиСиловой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в селе Дубовцы Черновицкой области
© Фото : соцсети
Силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в селе Дубовцы Черновицкой области
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии людей в балаклавах захватили Успенский храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе Украины, сообщил во вторник Союз православных журналистов.
Ранее во вторник местный телеканал "Первый казацкий" сообщил, что сторонники ПЦУ начали силовой захват Успенского храма УПЦ в селе Дубовцы Черновицкой области.
"В селе Дубовцы Черновицкой области клирики и представители ПЦУ вместе с боевиками в балаклавах захватили Успенский храм УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов.
По информации союза, захватить храм помогали представители националистического движения, которых привезли из Ивано-Франковской области.
"Боевики оцепили и заблокировали церковь. Православные христиане и священнослужители собрались рядом с ограждением… Полиция присутствует на месте преступления, однако не вмешивается", - отметили в Союзе православных журналистов.
Союз православных журналистов 29 марта сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.