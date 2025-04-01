https://ria.ru/20250401/ukraina-2008758468.html

Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины

Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 01.04.2025

Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:37:00+03:00

2025-04-01T19:37:00+03:00

2025-04-01T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе страны, сообщает во вторник местный телеканал "Первый казацкий". Союз православных журналистов 29 марта сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области. "Боевики ПЦУ захватывают храм УПЦ на Буковине. Прямо сейчас происходит рейдерский захват храма Успенского храма УПЦ в селе Дубовцы на Буковине. На территорию святыни ворвались рейдеры от ПЦУ в сопровождении малолетних боевиков из "трезубца Бандеры". Боевики окружили и заблокировали церковь. Православные христиане начали собираться рядом с оградой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250328/proniknovenie-2007867696.html

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черновицкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире, украина