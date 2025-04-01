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Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 01.04.2025
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Религия
 
19:37 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008758468.html
Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины
Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 01.04.2025
Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:37:00+03:00
2025-04-01T19:37:00+03:00
религия
черновицкая область
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
в мире
украина
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе страны, сообщает во вторник местный телеканал "Первый казацкий". Союз православных журналистов 29 марта сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области. "Боевики ПЦУ захватывают храм УПЦ на Буковине. Прямо сейчас происходит рейдерский захват храма Успенского храма УПЦ в селе Дубовцы на Буковине. На территорию святыни ворвались рейдеры от ПЦУ в сопровождении малолетних боевиков из "трезубца Бандеры". Боевики окружили и заблокировали церковь. Православные христиане начали собираться рядом с оградой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250328/proniknovenie-2007867696.html
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черновицкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире, украина
Религия, Черновицкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина
Раскольники начали захват храма канонической УПЦ на западе Украины

Сторонники ПЦУ начали захват Успенского храма УПЦ в Черновицкой области

© Фото : соцсетиСторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : соцсети
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе страны, сообщает во вторник местный телеканал "Первый казацкий".
Союз православных журналистов 29 марта сообщал, что сторонники ПЦУ силой захватили два храма УПЦ в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области.
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"Боевики ПЦУ захватывают храм УПЦ на Буковине. Прямо сейчас происходит рейдерский захват храма Успенского храма УПЦ в селе Дубовцы на Буковине. На территорию святыни ворвались рейдеры от ПЦУ в сопровождении малолетних боевиков из "трезубца Бандеры". Боевики окружили и заблокировали церковь. Православные христиане начали собираться рядом с оградой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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РелигияЧерновицкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦВ миреУкраина
 
 
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