https://ria.ru/20250401/ukraina-2008731252.html

Польша передала Украине политолога Молчанова

Польша передала Украине политолога Молчанова - РИА Новости, 01.04.2025

Польша передала Украине политолога Молчанова

Служба безопасности Украины заявила во вторник о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:40:00+03:00

2025-04-01T17:40:00+03:00

2025-04-01T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова. "Служба безопасности совместно со службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Республики Польша провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, задержали Молчанова в Польше. Сейчас он находится в одном из СИЗО Киева. В спецслужбе утверждают, что задержанный - политический эксперт якобы из медиапула экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. По данным СБУ, в 2022 году политолог уехал с Украины в Россию. "Он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства… Он организовывал на территории ЕС уличные акции, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины", - отметили в СБУ. Имя задержанного в СБУ не называют. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет об украинском политологе Кирилле Молчанове.

https://ria.ru/20250401/polsha-2008662325.html

https://ria.ru/20250331/amsterdam-2008410602.html

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в мире, украина, польша, служба безопасности украины