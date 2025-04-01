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Польша передала Украине политолога Молчанова - РИА Новости, 01.04.2025
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17:40 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008731252.html
Польша передала Украине политолога Молчанова
Польша передала Украине политолога Молчанова - РИА Новости, 01.04.2025
Польша передала Украине политолога Молчанова
Служба безопасности Украины заявила во вторник о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:40:00+03:00
2025-04-01T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова. "Служба безопасности совместно со службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Республики Польша провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, задержали Молчанова в Польше. Сейчас он находится в одном из СИЗО Киева. В спецслужбе утверждают, что задержанный - политический эксперт якобы из медиапула экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. По данным СБУ, в 2022 году политолог уехал с Украины в Россию. "Он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства… Он организовывал на территории ЕС уличные акции, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины", - отметили в СБУ. Имя задержанного в СБУ не называют. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет об украинском политологе Кирилле Молчанове.
https://ria.ru/20250401/polsha-2008662325.html
https://ria.ru/20250331/amsterdam-2008410602.html
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в мире, украина, польша, служба безопасности украины
В мире, Украина, Польша, Служба безопасности Украины
Польша передала Украине политолога Молчанова

СБУ заявила о задержании в Польше и депортации на Украину политолога Молчанова

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова.
"Служба безопасности совместно со службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Республики Польша провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По информации ведомства, задержали Молчанова в Польше. Сейчас он находится в одном из СИЗО Киева. В спецслужбе утверждают, что задержанный - политический эксперт якобы из медиапула экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. По данным СБУ, в 2022 году политолог уехал с Украины в Россию.
"Он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства… Он организовывал на территории ЕС уличные акции, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины", - отметили в СБУ.
Имя задержанного в СБУ не называют. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет об украинском политологе Кирилле Молчанове.
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