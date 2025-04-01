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В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008707120.html
В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа
В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа - РИА Новости, 01.04.2025
В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа
Договор о недрах превратит Украину в американскую колонию, пишет польское издание Myśl Polska. "Подписание этого соглашения обрекает Украину на дальнейшую... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:43:00+03:00
2025-04-01T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Договор о недрах превратит Украину в американскую колонию, пишет польское издание Myśl Polska. "Подписание этого соглашения обрекает Украину на дальнейшую зависимость от США", — говорится в публикации. Издание указывает, что заключив сделку, Киев подчинится внешним экономическим и политическим интересам, потеряв контроль над собственными ресурсами. В итоге соглашение приведет к тому, что США будут контролировать ключевые сектора экономики Украины. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008557723.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп
В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа

MP: договор о ресурсах превратит Украину в колонию США

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Договор о недрах превратит Украину в американскую колонию, пишет польское издание Myśl Polska.

"Подписание этого соглашения обрекает Украину на дальнейшую зависимость от США", — говорится в публикации.
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Издание указывает, что заключив сделку, Киев подчинится внешним экономическим и политическим интересам, потеряв контроль над собственными ресурсами.

В итоге соглашение приведет к тому, что США будут контролировать ключевые сектора экономики Украины.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДональд Трамп
 
 
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