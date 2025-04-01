https://ria.ru/20250401/ukraina-2008707120.html

В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа

В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа - РИА Новости, 01.04.2025

В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа

Договор о недрах превратит Украину в американскую колонию, пишет польское издание Myśl Polska. "Подписание этого соглашения обрекает Украину на дальнейшую... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:43:00+03:00

2025-04-01T16:43:00+03:00

2025-04-01T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Договор о недрах превратит Украину в американскую колонию, пишет польское издание Myśl Polska. "Подписание этого соглашения обрекает Украину на дальнейшую зависимость от США", — говорится в публикации. Издание указывает, что заключив сделку, Киев подчинится внешним экономическим и политическим интересам, потеряв контроль над собственными ресурсами. В итоге соглашение приведет к тому, что США будут контролировать ключевые сектора экономики Украины. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп