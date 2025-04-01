В Польше спрогнозировали будущее Украины после ультиматума Трампа
MP: договор о ресурсах превратит Украину в колонию США
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Договор о недрах превратит Украину в американскую колонию, пишет польское издание Myśl Polska.
"Подписание этого соглашения обрекает Украину на дальнейшую зависимость от США", — говорится в публикации.
"Подписание этого соглашения обрекает Украину на дальнейшую зависимость от США", — говорится в публикации.
Издание указывает, что заключив сделку, Киев подчинится внешним экономическим и политическим интересам, потеряв контроль над собственными ресурсами.
В итоге соглашение приведет к тому, что США будут контролировать ключевые сектора экономики Украины.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
В итоге соглашение приведет к тому, что США будут контролировать ключевые сектора экономики Украины.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
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