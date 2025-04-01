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Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 01.04.2025 (обновлено: 16:06 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008691208.html
Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе
Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе - РИА Новости, 01.04.2025
Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе
Британский наемник Гарри Роу, воевавший на стороне Украины, пожаловался в интервью газете Business Insider на других наемников, которые отсиживаются в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:56:00+03:00
2025-04-01T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Британский наемник Гарри Роу, воевавший на стороне Украины, пожаловался в интервью газете Business Insider на других наемников, которые отсиживаются в украинских городах и избегают передовой. Роу назвал подобных наемников "крикунами". "Это кто-то, кто носит украинскую военную форму, зачастую не принадлежит ни к какому подразделению, кто даже не служит в украинской армии", - отметил он. По словам наемника, "крикуны", как правило, сидят в "кофейнях, например, во Львове или в Одессе", и не подходят к передовой на расстояние меньше тысячи миль (1,6 тысячи километров). Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250329/sudzha-2008174350.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе

Британский наемник Гарри Роу пожаловался на сидящих в кафе невоюющих коллег

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Британский наемник Гарри Роу, воевавший на стороне Украины, пожаловался в интервью газете Business Insider на других наемников, которые отсиживаются в украинских городах и избегают передовой.
Роу назвал подобных наемников "крикунами".
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"Это кто-то, кто носит украинскую военную форму, зачастую не принадлежит ни к какому подразделению, кто даже не служит в украинской армии", - отметил он.
По словам наемника, "крикуны", как правило, сидят в "кофейнях, например, во Львове или в Одессе", и не подходят к передовой на расстояние меньше тысячи миль (1,6 тысячи километров).
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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