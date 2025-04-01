https://ria.ru/20250401/ukraina-2008691208.html

Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе

Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе - РИА Новости, 01.04.2025

Британский наемник пожаловался на иностранцев в ВСУ, отсиживающихся в кафе

Британский наемник Гарри Роу, воевавший на стороне Украины, пожаловался в интервью газете Business Insider на других наемников, которые отсиживаются в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:56:00+03:00

2025-04-01T15:56:00+03:00

2025-04-01T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Британский наемник Гарри Роу, воевавший на стороне Украины, пожаловался в интервью газете Business Insider на других наемников, которые отсиживаются в украинских городах и избегают передовой. Роу назвал подобных наемников "крикунами". "Это кто-то, кто носит украинскую военную форму, зачастую не принадлежит ни к какому подразделению, кто даже не служит в украинской армии", - отметил он. По словам наемника, "крикуны", как правило, сидят в "кофейнях, например, во Львове или в Одессе", и не подходят к передовой на расстояние меньше тысячи миль (1,6 тысячи километров). Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250329/sudzha-2008174350.html

https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания