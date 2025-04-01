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Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе - РИА Новости, 01.04.2025
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15:16 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008671910.html
Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе
Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе - РИА Новости, 01.04.2025
Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе
Сотрудники таможенной службы на Украине должны будут проходить проверку с применением полиграфа, сообщил во вторник представитель украинского кабмина в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:16:00+03:00
2025-04-01T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники таможенной службы на Украине должны будут проходить проверку с применением полиграфа, сообщил во вторник представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "В соответствии с таможенным кодексом Украины утвержден порядок проведения психофизиологического опроса должностных лиц таможенных органов и кандидатов на занятие должностей государственной службы в таможенных органах с применением полиграфа", - написал Мельничук. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в феврале сообщал, что иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе

Депутат Рады Мельничук: украинских таможенников будут проверять на полиграфе

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники таможенной службы на Украине должны будут проходить проверку с применением полиграфа, сообщил во вторник представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"В соответствии с таможенным кодексом Украины утвержден порядок проведения психофизиологического опроса должностных лиц таможенных органов и кандидатов на занятие должностей государственной службы в таможенных органах с применением полиграфа", - написал Мельничук.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в феврале сообщал, что иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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