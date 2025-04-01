https://ria.ru/20250401/ukraina-2008671910.html

Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе

Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе - РИА Новости, 01.04.2025

Сотрудников таможни на Украине обязали проходить проверку на полиграфе

Сотрудники таможенной службы на Украине должны будут проходить проверку с применением полиграфа, сообщил во вторник представитель украинского кабмина в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:16:00+03:00

2025-04-01T15:16:00+03:00

2025-04-01T15:16:00+03:00

в мире

украина

россия

алексей гончаренко

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники таможенной службы на Украине должны будут проходить проверку с применением полиграфа, сообщил во вторник представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "В соответствии с таможенным кодексом Украины утвержден порядок проведения психофизиологического опроса должностных лиц таможенных органов и кандидатов на занятие должностей государственной службы в таможенных органах с применением полиграфа", - написал Мельничук. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в феврале сообщал, что иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250314/sheremetevo-2004934373.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины