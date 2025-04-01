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Сибига перепутал Украину и США в контексте соглашения о минералах

Сибига перепутал Украину и США в контексте соглашения о минералах - РИА Новости, 01.04.2025

Сибига перепутал Украину и США в контексте соглашения о минералах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перепутал Украину и США, заявив о намерении подписать взаимовыгодное "для США и Америки" соглашение. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:58:00+03:00

2025-04-01T14:58:00+03:00

2025-04-01T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перепутал Украину и США, заявив о намерении подписать взаимовыгодное "для США и Америки" соглашение. Во время брифинга во вторник Сибига рассказал о начавшихся переговорах между украинской и американской стороной о новой версии соглашения о минералах. "Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки", - заявил Сибига в ходе общения с прессой. Запись выступления министра опубликовал украинский телеканал "Общественное". Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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https://ria.ru/20250401/tramp-2008531541.html

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