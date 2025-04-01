https://ria.ru/20250401/ukraina-2008634770.html

Опрос: американцы хотят, чтобы Киев вел переговоры о завершении конфликта

Опрос: американцы хотят, чтобы Киев вел переговоры о завершении конфликта - РИА Новости, 01.04.2025

Опрос: американцы хотят, чтобы Киев вел переговоры о завершении конфликта

Большинство американцев хотят, чтобы Украина вела переговоры об урегулировании конфликта, свидетельствуют данные опроса социологической службы Harvard... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:42:00+03:00

2025-04-01T13:42:00+03:00

2025-04-01T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство американцев хотят, чтобы Украина вела переговоры об урегулировании конфликта, свидетельствуют данные опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris. "Семьдесят процентов избирателей хотят, чтобы Украина вела переговоры об урегулировании конфликта, а не продолжала войну против России", - говорится в материале на сайте службы. Опрос проводился онлайн с 26 по 27 марта среди 2746 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 1,9 процентных пункта. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20250330/opros-2008260488.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский