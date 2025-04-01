https://ria.ru/20250401/ukraina-2008598876.html

В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025

В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

Ударами в Сумской области поражены месторасположение бронетехники и пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:49:00+03:00

2025-04-01T11:49:00+03:00

2025-04-01T11:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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сергей лебедев

украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены месторасположение бронетехники и пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Село Мирополье приняло два удара ФАБами. Удары пришлись на конную ферму, где давно стоят "железные кони", бронетехника, и на здание обувной фабрики, которое используется ВСУ как временное место дислокации", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

украина

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Ольга Фомченкова

сумская область, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев, украина