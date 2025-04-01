Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 01.04.2025 (обновлено: 11:51 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008598876.html
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Ударами в Сумской области поражены месторасположение бронетехники и пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:49:00+03:00
2025-04-01T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены месторасположение бронетехники и пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Село Мирополье приняло два удара ФАБами. Удары пришлись на конную ферму, где давно стоят "железные кони", бронетехника, и на здание обувной фабрики, которое используется ВСУ как временное место дислокации", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев, Украина
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

В Сумской области нанесли удар по скоплению бронетехники и пункту дислокации ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены месторасположение бронетехники и пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Село Мирополье приняло два удара ФАБами. Удары пришлись на конную ферму, где давно стоят "железные кони", бронетехника, и на здание обувной фабрики, которое используется ВСУ как временное место дислокации", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ миреСергей ЛебедевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала