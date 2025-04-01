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В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.04.2025
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Ударами в Сумской области поражены месторасположение бронетехники и пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:49:00+03:00
2025-04-01T11:49:00+03:00
2025-04-01T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены месторасположение бронетехники и пункт временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Село Мирополье приняло два удара ФАБами. Удары пришлись на конную ферму, где давно стоят "железные кони", бронетехника, и на здание обувной фабрики, которое используется ВСУ как временное место дислокации", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев, Украина
В Сумской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Сумской области нанесли удар по скоплению бронетехники и пункту дислокации ВСУ