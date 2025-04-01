https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html

Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область

Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 01.04.2025

Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область

Российские военные ударили по частям ВСУ в Черниговской области, собиравшимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:19:00+03:00

2025-04-01T10:19:00+03:00

2025-04-01T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

брянская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по частям ВСУ в Черниговской области, собиравшимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Село Янжуловка, на границе с Россией, удар по подразделению ВСУ, "тайно" расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области", — сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что в лесах недалеко от российской границы заметили передвижение групп украинских военных, по ним открыли огонь.Кроме того, ВС России поразили недавно прибывшее подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч, которое расположено у границы с Брянской областью.Координатор подполья добавил, что войска нанесли удар по месту сборки БПЛА для ВСУ в городе Новгород-Северский Черниговской области, уничтожено оборудование и склад.На прошлой неделе источник в группировке "Север" рассказал РИА Новости о планах Киева захватить российскую территорию. В частности, перед ВСУ стоит задача оккупировать новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.При этом с 18 марта ВСУ пытаются вторгнуться в Белгородскую область. Российские войска отражают все атаки.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250331/mo-2008374865.html

https://ria.ru/20250331/ukraina-2008357470.html

https://ria.ru/20250401/svo-2008409185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черниговская область, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия