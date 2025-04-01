https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область - РИА Новости, 01.04.2025
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область
Российские военные ударили по частям ВСУ в Черниговской области, собиравшимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:19:00+03:00
2025-04-01T10:19:00+03:00
2025-04-01T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
брянская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по частям ВСУ в Черниговской области, собиравшимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Село Янжуловка, на границе с Россией, удар по подразделению ВСУ, "тайно" расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области", — сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что в лесах недалеко от российской границы заметили передвижение групп украинских военных, по ним открыли огонь.Кроме того, ВС России поразили недавно прибывшее подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч, которое расположено у границы с Брянской областью.Координатор подполья добавил, что войска нанесли удар по месту сборки БПЛА для ВСУ в городе Новгород-Северский Черниговской области, уничтожено оборудование и склад.На прошлой неделе источник в группировке "Север" рассказал РИА Новости о планах Киева захватить российскую территорию. В частности, перед ВСУ стоит задача оккупировать новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.При этом с 18 марта ВСУ пытаются вторгнуться в Белгородскую область. Российские войска отражают все атаки.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250331/mo-2008374865.html
https://ria.ru/20250331/ukraina-2008357470.html
https://ria.ru/20250401/svo-2008409185.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Брянская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область
В Черниговской области нанесли удар по готовившимся проникнуть в РФ частям ВСУ
ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по частям ВСУ в Черниговской области, собиравшимся вторгнуться в Брянскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Село Янжуловка, на границе с Россией, удар по подразделению ВСУ, "тайно" расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области", — сказал собеседник агентства.
Лебедев уточнил, что в лесах недалеко от российской границы заметили передвижение групп украинских военных, по ним открыли огонь.
Кроме того, ВС России поразили недавно прибывшее подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч, которое расположено у границы с Брянской областью
.
Координатор подполья добавил, что войска нанесли удар по месту сборки БПЛА для ВСУ в городе Новгород-Северский Черниговской области
, уничтожено оборудование и склад.
На прошлой неделе источник в группировке "Север" рассказал РИА Новости о планах Киева захватить российскую территорию. В частности, перед ВСУ стоит задача оккупировать новые участки в Курской области
и хоть какую-то территорию в Белгородской.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
При этом с 18 марта ВСУ пытаются вторгнуться в Белгородскую область
. Российские войска отражают все атаки.
Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.