В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой
В Гуляйполе в Запорожской области нанесли удар по ВСУ и ангарам с техникой
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на окраине города Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Артиллерия работала по <…> городу Гуляйполе (попали в позиции ВСУ на окраине в лесопосадке, а также по ангарам с техникой на юго-восточной окраине)", — рассказал он.
По словам подпольщика, целью для российских артиллеристов стали и ангары у железной дороги на юго-восточной окраине села Малая Токмачка. Там собирали и хранили беспилотники разных типов, уточнил Лебедев, сославшись на данные местного сопротивления.
Кроме того, авиационные удары наносились по селу Новодаровка на границе с ДНР, продолжил собеседник агентства. Там расположен пункт временной дислокации, куда прибыло на ротацию подразделение. А в селе Щербаки удалось поразить тренировочный полигон для штурмовых действий.
По словам жителей Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", — заключил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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