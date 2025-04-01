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В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 01.04.2025 (обновлено: 09:40 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008561742.html
В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой
В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой - РИА Новости, 01.04.2025
В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой
Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на окраине города Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:15:00+03:00
2025-04-01T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на окраине города Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Артиллерия работала по &lt;…&gt; городу Гуляйполе (попали в позиции ВСУ на окраине в лесопосадке, а также по ангарам с техникой на юго-восточной окраине)", — рассказал он.По словам подпольщика, целью для российских артиллеристов стали и ангары у железной дороги на юго-восточной окраине села Малая Токмачка. Там собирали и хранили беспилотники разных типов, уточнил Лебедев, сославшись на данные местного сопротивления.Кроме того, авиационные удары наносились по селу Новодаровка на границе с ДНР, продолжил собеседник агентства. Там расположен пункт временной дислокации, куда прибыло на ротацию подразделение. А в селе Щербаки удалось поразить тренировочный полигон для штурмовых действий. По словам жителей Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", — заключил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008547305.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область
В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой

В Гуляйполе в Запорожской области нанесли удар по ВСУ и ангарам с техникой

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на окраине города Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Артиллерия работала по <…> городу Гуляйполе (попали в позиции ВСУ на окраине в лесопосадке, а также по ангарам с техникой на юго-восточной окраине)", — рассказал он.
Пленный Николай Чебанов - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 06:21
По словам подпольщика, целью для российских артиллеристов стали и ангары у железной дороги на юго-восточной окраине села Малая Токмачка. Там собирали и хранили беспилотники разных типов, уточнил Лебедев, сославшись на данные местного сопротивления.
Кроме того, авиационные удары наносились по селу Новодаровка на границе с ДНР, продолжил собеседник агентства. Там расположен пункт временной дислокации, куда прибыло на ротацию подразделение. А в селе Щербаки удалось поразить тренировочный полигон для штурмовых действий.
По словам жителей Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", — заключил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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