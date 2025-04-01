https://ria.ru/20250401/ukraina-2008561742.html

В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой

В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой - РИА Новости, 01.04.2025

В Запорожской области нанесли удар по позициям ВСУ и ангарам с техникой

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на окраине города Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:15:00+03:00

2025-04-01T09:15:00+03:00

2025-04-01T09:40:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на окраине города Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Артиллерия работала по <…> городу Гуляйполе (попали в позиции ВСУ на окраине в лесопосадке, а также по ангарам с техникой на юго-восточной окраине)", — рассказал он.По словам подпольщика, целью для российских артиллеристов стали и ангары у железной дороги на юго-восточной окраине села Малая Токмачка. Там собирали и хранили беспилотники разных типов, уточнил Лебедев, сославшись на данные местного сопротивления.Кроме того, авиационные удары наносились по селу Новодаровка на границе с ДНР, продолжил собеседник агентства. Там расположен пункт временной дислокации, куда прибыло на ротацию подразделение. А в селе Щербаки удалось поразить тренировочный полигон для штурмовых действий. По словам жителей Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", — заключил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008547305.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина, запорожская область