Глава МИД Латвии ответила на вопрос об отправке "миротворцев" на Украину
Глава МИД Браже: Латвия не исключает вариант отправки миротворцев на Украину
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Военные в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Латвия не исключает возможности отправки своих военных на Украину в качестве "миротворческих сил", заявила в интервью газете Pais глава МИД страны Байба Браже.
"Это секретная информация, я не могу комментировать ее подробнее. Мы не исключаем этот вариант, но он потребует четких военно-политических консультаций", - заявила Браже, отвечая на вопрос, будет ли Латвия готова отправить "миротворческие силы" на Украину, как то планируют Франция и Великобритания.
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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