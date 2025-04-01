Суд рассматривает три иска МОЭК к посольству Украины в России
МОЭК хочет взыскать с посольства Украины 4,2 миллиона рублей
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК"
Работа центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает три иска ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) к посольству Украины в России о взыскании в общей сумме более 4,2 миллиона рублей, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иски были поданы с ноября по февраль, в них заявлены требования о взыскании задолженности. Другие подробности пока не приводятся.
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Столичный арбитражный суд в 2024 году и в начале этого года взыскал с посольства Украины около 33 миллионов рублей по восьми искам МОЭК. Истец взыскивает задолженность и неустойки по договорам, в частности по договорам теплоснабжения и "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде".
Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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