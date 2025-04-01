https://ria.ru/20250401/ukraina-2008554097.html

Суд рассматривает три иска МОЭК к посольству Украины в России

Суд рассматривает три иска МОЭК к посольству Украины в России - РИА Новости, 01.04.2025

Суд рассматривает три иска МОЭК к посольству Украины в России

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает три иска ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) к посольству Украины в России о... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:59:00+03:00

2025-04-01T07:59:00+03:00

2025-04-01T07:59:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает три иска ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) к посольству Украины в России о взыскании в общей сумме более 4,2 миллиона рублей, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иски были поданы с ноября по февраль, в них заявлены требования о взыскании задолженности. Другие подробности пока не приводятся. Столичный арбитражный суд в 2024 году и в начале этого года взыскал с посольства Украины около 33 миллионов рублей по восьми искам МОЭК. Истец взыскивает задолженность и неустойки по договорам, в частности по договорам теплоснабжения и "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде". Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

https://ria.ru/20241002/prokuratura-1975841808.html

https://ria.ru/20241128/posolstvo-1986152320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, москва, моэк, газпром, происшествия, в мире