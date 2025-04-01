Рейтинг@Mail.ru
Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 01.04.2025 (обновлено: 10:33 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008547305.html
Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный
Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный - РИА Новости, 01.04.2025
Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный
Украинские заградотряды выдавливают передовые подразделения и не дают отступить, рассказал РИА Новости пленный Николай Чебанов 2005 года рождения, родом из села РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:21:00+03:00
2025-04-01T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008580846_29:0:651:350_1920x0_80_0_0_81d0636733566f65771d7f45592b0724.jpg
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские заградотряды выдавливают передовые подразделения и не дают отступить, рассказал РИА Новости пленный Николай Чебанов 2005 года рождения, родом из села Старо-Константиновка Одесской области. На вопрос: "Как действуют заградотряды?" он ответил: "Тебя давят только вперед, ты назад не можешь отступить, потому что сзади тебя стоит бригада, которая не дает тебе идти назад. То есть, они тебя выталкивают только вперед", - сказал военнопленный. С его слов, когда заградотряд видит отступающих украинских военнослужащих, по ним открывают огонь из артиллерии или бьют FPV-дронами. "Нам сказали, что все будет хорошо, нас заберут, если вдруг что, мы будем ранены, там будет все хорошо. На самом деле, были ранены, не забирали", - добавил Чебанов. Также он рассказал, что в состав заградотрядов входили 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ, 110 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, а так же отдельная президентская бригада ВСУ.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008580846_127:0:594:350_1920x0_80_0_0_26b0a27cf1a414f4135003d583302c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины
Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный

Пленный Чебанов: украинские заградотряды выдавливают передовые подразделения

© РИА НовостиПленный Николай Чебанов
Пленный Николай Чебанов - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости
Пленный Николай Чебанов
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские заградотряды выдавливают передовые подразделения и не дают отступить, рассказал РИА Новости пленный Николай Чебанов 2005 года рождения, родом из села Старо-Константиновка Одесской области.
На вопрос: "Как действуют заградотряды?" он ответил: "Тебя давят только вперед, ты назад не можешь отступить, потому что сзади тебя стоит бригада, которая не дает тебе идти назад. То есть, они тебя выталкивают только вперед", - сказал военнопленный.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы
25 марта, 15:07
С его слов, когда заградотряд видит отступающих украинских военнослужащих, по ним открывают огонь из артиллерии или бьют FPV-дронами.
"Нам сказали, что все будет хорошо, нас заберут, если вдруг что, мы будем ранены, там будет все хорошо. На самом деле, были ранены, не забирали", - добавил Чебанов.
Также он рассказал, что в состав заградотрядов входили 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ, 110 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, а так же отдельная президентская бригада ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала