https://ria.ru/20250401/ukraina-2008547305.html

Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный

Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный - РИА Новости, 01.04.2025

Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный

Украинские заградотряды выдавливают передовые подразделения и не дают отступить, рассказал РИА Новости пленный Николай Чебанов 2005 года рождения, родом из села РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:21:00+03:00

2025-04-01T06:21:00+03:00

2025-04-01T10:33:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские заградотряды выдавливают передовые подразделения и не дают отступить, рассказал РИА Новости пленный Николай Чебанов 2005 года рождения, родом из села Старо-Константиновка Одесской области. На вопрос: "Как действуют заградотряды?" он ответил: "Тебя давят только вперед, ты назад не можешь отступить, потому что сзади тебя стоит бригада, которая не дает тебе идти назад. То есть, они тебя выталкивают только вперед", - сказал военнопленный. С его слов, когда заградотряд видит отступающих украинских военнослужащих, по ним открывают огонь из артиллерии или бьют FPV-дронами. "Нам сказали, что все будет хорошо, нас заберут, если вдруг что, мы будем ранены, там будет все хорошо. На самом деле, были ранены, не забирали", - добавил Чебанов. Также он рассказал, что в состав заградотрядов входили 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ, 110 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, а так же отдельная президентская бригада ВСУ.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, одесская область, вооруженные силы украины