https://ria.ru/20250401/ukraina-2008546444.html

Взятки за уклонение от мобилизации на Украине растут, заявили в подполье

Взятки за уклонение от мобилизации на Украине растут, заявили в подполье - РИА Новости, 01.04.2025

Взятки за уклонение от мобилизации на Украине растут, заявили в подполье

Суммы взяток за уклонение от мобилизации на Украине неуклонно растут из-за сокращения мобилизационного ресурса, рассказал РИА Новости представитель подпольного... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:13:00+03:00

2025-04-01T06:13:00+03:00

2025-04-01T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Суммы взяток за уклонение от мобилизации на Украине неуклонно растут из-за сокращения мобилизационного ресурса, рассказал РИА Новости представитель подпольного пророссийского движения Stop Grave. Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов, чтобы перевыполнять планы по мобилизации. Для продления отсрочки необходимо было пройти процедуру по новым правилам, утвержденным кабмином. По ним отсрочку теперь могут получить далеко не все из имевших на нее право ранее. Одно из новых требований для предоставления брони от мобилизации – зарплата не менее 20 тысяч гривен (около 482 долларов). "Суммы взяток варьируются в зависимости от жадности военкома и процента, которым он делится с СБУ за "крышу". Но суммы неуклонно растут, так как количество мобилизационного ресурса сильно сократилось. Зависимость обратно пропорциональная", — сказал собеседник агентства. По словам подпольщика, ничего не изменится для тех, кто договорился с помощью денег и связей - сложности ждут тех, кто скрывался самостоятельно. "У тех, у кого получилось "договориться", ничего не изменилось, то есть у людей есть и связи, и деньги, и в целом вопрос решаемый. Для тех, кто скрывается "своими силами", конечно, всё сложнее, элементарно в организации своей жизни. Это и заработок, и взаимодействие с органами власти в процессе жизнедеятельности", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008539147.html

https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008496955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, служба безопасности украины, в мире