https://ria.ru/20250401/ukraina-2008539147.html

Подполье сравнило мобилизацию на Украине с "Игрой в кальмара"

Подполье сравнило мобилизацию на Украине с "Игрой в кальмара" - РИА Новости, 01.04.2025

Подполье сравнило мобилизацию на Украине с "Игрой в кальмара"

Список категорий украинцев, которым доступна бронь от мобилизации, сокращается, в госструктурах шансов "откосить" почти нет, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:47:00+03:00

2025-04-01T03:47:00+03:00

2025-04-01T03:47:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Список категорий украинцев, которым доступна бронь от мобилизации, сокращается, в госструктурах шансов "откосить" почти нет, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов, чтобы перевыполнять планы по мобилизации. Для продления отсрочки необходимо было пройти процедуру по новым правилам, утвержденным кабмином. По ним отсрочку теперь могут получить далеко не все из имевших на нее право ранее. Одно из новых требований для предоставления брони от мобилизации - зарплата не менее 20 тысяч гривен (около 482 долларов). "Критерии бронирования все сужаются и усложняются... Просто спускается требование сверху о необходимом количестве людей - и начинается "игра в кальмара", или "русскую рулетку", кому как ближе", - рассказал представитель движения Stop Grave. "Игры в кальмара" - популярный южнокорейский сериал. По сюжету, герои картины, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. По словам подпольщика, только частный бизнес пытается получить бронь для сотрудников, а в государственных организациях надежды на это нет. "Некоторые работодатели всеми силами пытаются спасти своих сотрудников, это в основном касается частного бизнеса, но получается с трудом у них. А если контора - государственная, то "оставь надежду, всяк сюда входящий". Работодатель даже если захочет "сохранить" работника, ему все равно нужно кого-то отдать в жертву. Как в сказках про дракона и жителей деревни: хотели жить как в сказке - получите, распишитесь", - добавил подпольщик. Бронь становиться инструментом влияния на сотрудников, что нарушает их права, считают в подполье. "Конечно, бронь получают в первую очередь те, кто "договорился" или "подмазался". Это серьезный инструмент влияния начальства на подчиненных..." - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250330/mobilizatsiya-2008284869.html

https://ria.ru/20241219/mobilizatsiya-1990081359.html

https://ria.ru/20250308/ukraina-2003760201.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире